Phố cá lóc nướng TP.HCM dè dặt vào mùa Thần Tài

Cách đó không xa, tại cá lóc nướng Cúc Bụi, chủ quán cũng cho biết chỉ chuẩn bị khoảng 400 con cá, thấp một nửa so với những năm cao điểm. “Chúng tôi cũng cân nhắc lượng cá nhập vào, bởi xu hướng khách giờ mua ít hơn, có người chỉ mua một con cúng, không mua nhiều như trước. Mình nhập nhiều quá sợ tồn, lỗ vốn”, chủ quán chia sẻ.