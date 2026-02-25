25/02/2026 13:33:00 +07:00

Thị trường hoa tươi, đồ cúng sôi động trước ngày vía Thần Tài

(VTC News) -

Trước ngày vía Thần Tài, thị trường hoa tươi, đồ cúng sôi động, giá cả nhìn chung ổn định và sức mua dự báo tăng mạnh trong ngày mai.

Ngày 25/2 (mùng 9 Tết Bính Ngọ), tại các chợ truyền thống ở TP.HCM, hoa tươi và đồ cúng vía Thần Tài được bày bán nhiều, người dân tranh thủ mua sắm lễ vật cầu tài lộc đầu năm.

Hoa đồng tiền là loài hoa được sử dụng nhiều trong các dịp lễ, Tết và nhất là trong ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng).

Hoa đồng tiền được nhiều khách lựa chọn bởi ý nghĩa may mắn, tài lộc, giá bán năm nay dao động 15.000-20.000 đồng/bông, tương đương năm ngoái.

Thị trường hoa tươi, đồ cúng sôi động trước ngày vía Thần Tài - 4
Thị trường hoa tươi, đồ cúng sôi động trước ngày vía Thần Tài - 5

Nhiều khách mua hoa theo số lượng phong thủy như 3, 5, 7 hoặc 9 bông để cắm bàn thờ ngày vía Thần Tài.

Nhiều người quan niệm, cắm hoa đồng tiền cúng Thần Tài sẽ giúp gia chủ làm ăn phát đạt, tài lộc dồi dào, gặp nhiều may mắn.

Hoa cúc, hoa lay ơn được bày bán khá phong phú, giá phổ biến từ 50.000-80.000 đồng/bó. Đây là những loại hoa truyền thống, dễ mua, phù hợp với xu hướng cúng bái tiết kiệm.

Bên cạnh hoa, các mặt hàng đồ cúng truyền thống được bày bán đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của tiểu thương và hộ kinh doanh.

Bánh hình thỏi vàng và bánh phát tài, còn gọi là bánh nở hoặc bánh vía Thần Tài, được bán với giá từ 70.000-150.000 đồng/bánh, là những mặt hàng không thể thiếu trong mâm cúng của nhiều gia đình.

Tiểu thương cho biết lượng khách hiện tại mua sắm đã bắt đầu đông, nhưng dự kiến ngày vía Thần Tài sẽ đông gấp hai, gấp ba.

Theo quan niệm dân gian, bánh nở càng to thì tài lộc càng vượng, nên người mua thường chọn những chiếc bánh nở đẹp, phồng lớn với mong muốn một năm làm ăn suôn sẻ.

Thị trường hoa tươi, đồ cúng sôi động trước ngày vía Thần Tài - 12
Thị trường hoa tươi, đồ cúng sôi động trước ngày vía Thần Tài - 13

Ngày vía Thần Tài theo dân gian là mùng 10 tháng Giêng. Năm nay, ngày này rơi vào thứ Năm, tức ngày 26/2/2026.

Heo đất nhiều kích cỡ được bày bán, giá dao động từ 20.000 đến 80.000 đồng/con. Theo quan niệm, người mua thường bỏ vào heo đất các số tiền may mắn như 68.000, 86.000 hoặc 168.000 đồng để cầu làm ăn phát đạt.

Thị trường hoa tươi, đồ cúng sôi động trước ngày vía Thần Tài - 15
Thị trường hoa tươi, đồ cúng sôi động trước ngày vía Thần Tài - 16

Anh Phong, bán heo đất trên đường số 2, phường Bình Trưng cho biết, năm nay trên mạng xã hội lan truyền thông tin bỏ heo đất 168.000 đồng vào ngày Thần Tài sẽ gặp may mắn cả năm nên có nhiều người hỏi mua heo đất và dự báo sức mua sẽ tăng mạnh và ngày mai.

Ngựa vàng tài lộc cũng được nhiều người chọn mua trong ngày này. Nhiều gia đình có xu hướng cúng bái đơn giản hơn, mua vừa đủ lễ vật thay vì sắm sửa đầy đủ như các năm trước.

Không khí mua bán hoa tươi, đồ cúng trước ngày vía Thần Tài tạo nên một thị trường sôi động, phản ánh nét văn hóa tín ngưỡng quen thuộc của người Việt đầu năm mới.

Thị trường hoa tươi, đồ cúng sôi động trước ngày vía Thần Tài - 19
Thị trường hoa tươi, đồ cúng sôi động trước ngày vía Thần Tài - 20

Bộ tam sên gồm thịt heo (heo quay hoặc heo luộc), tôm (hoặc cua) và trứng luộc vẫn là lễ vật quan trọng trong mâm cúng vía Thần Tài. Giá các mặt hàng này tại các chợ truyền thống cũng tăng giá 10-20%.

Không khí mua bán hoa tươi, đồ cúng trước ngày vía Thần Tài diễn ra sôi động nhưng không quá đột biến. Các tiểu thương cho biết, giá hoa trong ngày vía Thần Tài có thể tăng từ 10–15%.

NGUYỄN LIẾN
