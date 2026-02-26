26/02/2026 07:52:00 +07:00

Xếp hàng gần 10 tiếng chờ mua vàng ngày vía thần Tài

(VTC News) -

Để mua vàng cầu may trong ngày vía thần Tài (26/2, tức mùng 10 tháng Giêng), nhiều người ở Hà Nội đã chấp nhận xếp hàng chờ từ tối hôm trước.

Video: Người dân xếp hàng chật kín chờ mua vàng ngày vía thần Tài, sáng sớm 26/2 ở Hà Nội.

Sáng sớm nay, mới khoảng 5h, nhiều cửa hàng trên phố Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã chật kín người dân xếp hàng chờ mua vàng ngày vía thần Tài. Đáng chú ý, theo ghi nhận, không ít người có mặt từ tối hôm trước để xếp hàng, chờ được mua đầu tiên.

Xếp hàng gần 10 tiếng chờ mua vàng ngày vía thần Tài - 2
Xếp hàng gần 10 tiếng chờ mua vàng ngày vía thần Tài - 3

Ông Tô Hòa Bình (70 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, ông đã có mặt từ 21h tối 25/2 để xếp hàng qua đêm chờ giao dịch. Theo ông, ngay từ khoảng 4h30 - 5h, khu vực này đã đông kín người. Như mọi năm, ông vẫn mua 3 chỉ vàng cầu may.

Lúc 5h30, khu vực chờ tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu đã chật kín, dù trời lạnh và mưa phùn.

Xếp hàng gần 10 tiếng chờ mua vàng ngày vía thần Tài - 5
Xếp hàng gần 10 tiếng chờ mua vàng ngày vía thần Tài - 6

Tại cửa hàng vàng Phú Quý, lượng khách đổ về cũng đông kín, buộc nhân viên phải căng dây phân luồng, hướng dẫn người dân ổn định vị trí và xếp hàng trật tự.

Phần lớn khách đến cửa hàng Phú Quý năm nay lựa chọn mua bạc. Anh Nhân (quận Hoàn Kiếm) cho biết giá bạc tuy tăng nhưng vẫn phù hợp khả năng chi trả của người dân nên dễ tiếp cận hơn vàng.

Các cửa hàng vàng chuẩn bị bánh kẹo, nước uống phục vụ khách đến xếp hàng từ sớm chờ mua vàng trong ngày vía Thần Tài.

Nhiều khách hàng tranh thủ dùng bữa sáng đơn giản ngay tại chỗ, chờ đến giờ cửa hàng mở cửa để vào mua vàng.

Chị Luyến (quận Đống Đa) cho biết lo ngại lượng người mua vàng năm nay sẽ đông hơn năm trước nên chị chủ động mang theo ghế ngồi, ô che mưa cùng đồ ăn để chờ đợi lâu.

Nhiều người đi tập thể dục buổi sáng tỏ ra thích thú trước không khí sôi động của ngày vía thần Tài, tranh thủ chụp ảnh cùng linh vật thần Tài để cầu may đầu năm.

Khoảng 6h, Hà Nội xuất hiện mưa nhẹ song người dân vẫn kiên nhẫn che ô, xếp hàng dưới mưa chờ đến lượt vào mua vàng.

Sáng nay, giá vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu là 182,3 - 185,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Trong khi đó, giá vàng nhẫn Vàng Rồng Thăng Long ở mức 181,8 - 184,8 triệu đồng/lượng.

Ngày vía Thần Tài nhiều năm nay đã trở thành nét sinh hoạt quen thuộc mỗi đầu xuân của người dân để gửi gắm kỳ vọng về tài lộc, may mắn trong dịp năm mới.Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo, trong bối cảnh giá vàng biến động tăng mạnh, người dân nên thận trọng, mua số lượng ít để hạn chế rủi ro.

Minh Đức
