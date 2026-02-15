Loạt phim Việt 'hot' mùa Tết Bính Ngọ không thể bỏ lỡ

(VTC News) -

Tết Bính Ngọ 2026 chứng kiến đường đua phòng vé sôi động với sự góp mặt của nhiều dự án đa sắc màu. Bên cạnh dòng phim hoạt hình và phiêu lưu quốc tế lên ngôi nhờ yếu tố giải trí, thị trường phim Việt cũng không kém phần náo nhiệt khi hàng loạt tác phẩm gia đình, tâm lý – tình cảm đồng loạt ra rạp.

Thỏ ơi!

Cái tên gắn liền với những kỷ lục doanh thu mùa Tết những năm gần đây – Trấn Thành – tiếp tục góp mặt với dự án tâm lý, tình cảm “Thỏ ơi!”. Năm nay, nam đạo diễn – diễn viên lựa chọn hướng đi trẻ trung khi quy tụ dàn gương mặt lần đầu chạm ngõ màn ảnh rộng như Rapper Pháo, LyLy, Văn Mai Hương, Vĩnh Đam, Quỳnh Anh Shyn, Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều…

Phim "Thỏ ơi!" của Trấn Thành.

Phim lấy bối cảnh một talkshow nơi “chị Bờ Vai” (LyLy) làm host, dẫn dắt những khách mời giấu mặt chia sẻ bí mật đời mình. Nhân vật Thỏ – Nhật Hạ (Rapper Pháo) xuất hiện với câu chuyện bị người yêu kiểm soát, áp đặt, thậm chí có dấu hiệu bạo hành. Trấn Thành đảm nhận vai người bạn trai đầy phức tạp này.

Ngoài tuyến chính, phim còn có dàn cameo đông đảo như Đinh Ngọc Diệp, Lê Giang, BB Trần, Gil Lê, Cris Phan… Ê-kíp kỳ vọng sẽ mang đến cho khán giả trẻ nhiều cảm xúc thông qua câu chuyện gần gũi nhưng vẫn đủ cao trào.

Mùi phở

Ra rạp mùng 1 Tết, Mùi phở là một trong những ẩn số đáng chú ý của mùa phim năm nay. Tác phẩm xoay quanh một tiệm phở gia truyền – biểu tượng quen thuộc của đời sống đô thị Việt.

Nhân vật trung tâm là ông Mùi do nghệ sĩ Xuân Hinh đảm nhận, đánh dấu lần đầu nghệ sĩ gạo cội xuất hiện trên màn ảnh rộng sau nhiều năm gắn bó với sân khấu hài và nghệ thuật dân gian Bắc Bộ. Trong vai người cha chồng khó tính, mang nặng ký ức gia đình, ông Mùi đại diện cho thế hệ gìn giữ “hồn phở Việt”.

Phim "Mùi phở" thu hút với sự góp mặt của Xuân Hinh, Thu Trang.

Phim khai thác mối quan hệ giữa các thế hệ trong gia đình, nơi tồn tại khác biệt và mâu thuẫn nhưng vẫn được kết nối bởi tình thân. Hình ảnh phở trở thành biểu tượng xuyên suốt, gợi nhắc ký ức và giá trị truyền thống. Với chiều sâu văn hóa, “Mùi phở” được kỳ vọng chinh phục nhóm khán giả yêu những câu chuyện đậm chất Việt.

Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng Thu Trang, Quốc Tuấn, Tiến Lộc, Thanh Hương,...

Nhà ba tôi một phòng

Cũng ra rạp từ Mùng 1 Tết, Nhà ba tôi một phòng đánh dấu sự trở lại của Trường Giang ở vai trò đạo diễn. Bộ phim tập trung vào mối quan hệ cha con trong không gian sống chật chội, nơi khoảng cách thế hệ dần lộ diện qua những điều không ai nói thành lời.

Phim "Nhà ba tôi một phòng" đánh dấu sự trở lại của Trường Giang.

Ông Thạch (Trường Giang) sống cùng con gái An (Đoàn Minh Anh). Khi An giấu cha để hẹn hò với Phát (Anh Tú ATUS), cô vô tình phá vỡ “luật bất thành văn” của gia đình: không được nói dối. Từ đó, những mâu thuẫn bị đẩy lên cao trào, buộc các nhân vật phải học cách đối thoại và thấu hiểu.

Với chất liệu đời thường, phim phản ánh hình ảnh gia đình Việt hiện đại – nơi nhu cầu lắng nghe và sẻ chia ngày càng trở nên cấp thiết.

Báu vật trời cho

Ra rạp dịp Mùng 1 Tết và là tác phẩm duy nhất chiếu định dạng IMAX trong mùa lễ năm nay, “Báu vật trời cho” gây chú ý ngay từ bộ poster lấy cảm hứng từ trò chơi dân gian Việt Nam.

Phim quy tụ Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Bích Ngọc… Trong câu chuyện, nhân vật Hồng (Tuấn Trần) không nên đôi cùng nhân vật của Phương Anh Đào như nhiều người dự đoán, mà có mối quan hệ với Ngân (Bích Ngọc).

Phương Anh Đào, Tuấn Trần được kỳ vọng làm nên chuyện với "Báu vật trời cho".

Trong him, Ngọc là mẹ đơn thân sinh con nhờ thụ tinh nhân tạo. Trong chuyến đi biển, cô và bé Tô gặp Hồng – chàng trai làng chài phóng khoáng, cũng chính là người góp phần tạo nên sự ra đời của đứa trẻ. Từ cuộc chạm mặt đầy tréo ngoe, ba con người bị cuốn vào chuỗi tình huống dở khóc dở cười lẫn căng thẳng, phản chiếu những vấn đề về gia đình, quyền lực và lựa chọn cá nhân.

Huyền tình dạ trạch

Bộ phim Huyền tình Dạ Trạch lần đầu tiên đưa thiên tình sử Chử Đồng Tử – Tiên Dung lên màn ảnh rộng. Phim gây ấn tượng mạnh với hình ảnh hai bàn tay có hình xăm đang nâng niu lễ vật là những cánh trầu têm cánh phượng, gợi mở câu chuyện tình huyền sử giữa Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung.

Bộ phim huyền sử duy nhất ra rạp trong dịp Tết.

Không khí lễ hội Việt cổ được tái hiện sinh động qua hình ảnh nam đóng khố, nữ mặc váy, nhảy múa, đánh đu, đấu vật; cùng các phong tục như xăm mình, răng đen, nhai trầu và tín ngưỡng dân gian. Nhân vật Tiên Dung xuất hiện với con thuyền gỗ chạm khắc hoa văn Việt cổ, mở ra hình ảnh một người phụ nữ độc lập, khát khao tự do và dám lựa chọn số phận.

Phim quy tụ dàn diễn viên giàu kinh nghiệm như NSND Trọng Trinh (Vua Hùng), NSƯT Nguyễn Chiều Xuân (vợ Vua Hùng), NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Văn Báu, Viết Liên… cùng dàn diễn viên trẻ: Nguyễn Xuân Phúc (Chử Đồng Tử), Lê Trần Thanh Tâm (Tiên Dung), Hoàng Kim Ngọc, Minh Tiệp, Bảo Anh, Trương Hoàng, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt…

Nhà mình đi thôi

Khởi chiếu từ Mùng 10 Tết Bính Ngọ, Nhà mình đi thôi chọn thể loại hành trình để kể câu chuyện gia đình “tứ đại đồng đường”. Bộ phim đưa khán giả qua những vùng đất rực rỡ nắng vàng, biển xanh, cát trắng của miền Trung.

Bộ phim "Nhà mình đi thôi" ra rạp mùng 10 Tết.

Phía sau chuyến đi đầy năng lượng là loạt tình huống dở khóc dở cười và những xung đột được đẩy tới cao trào, buộc mỗi thành viên phải đưa ra lựa chọn không dễ dàng. Ê-kíp kỳ vọng tác phẩm sẽ trở thành “trạm sạc năng lượng”, giúp khán giả nhìn lại câu chuyện gia đình mình dưới góc nhìn tích cực.

Bối cảnh trải dài từ làng chài Nam Ô, thác Hòa Phú Thành, chùa Linh Ứng, ghềnh Bàng, Làng Lá Hòa Bắc đến phố cổ Hội An hứa hẹn mang đến trải nghiệm du xuân đầy màu sắc trên màn ảnh rộng.