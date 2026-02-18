Tạm dừng phát sóng 2 phim giờ vàng VTV

(VTC News) -

Đài Truyền hình Việt Nam điều chỉnh lịch phát sóng phim truyện buổi tối trên kênh VTV1. Theo đó, từ ngày 16-20/2, khung phim giờ vàng sẽ tạm ngưng để nhường sóng cho các chương trình chào xuân.

Bộ phim Không giới hạn hiện phát sóng lúc 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần sẽ tạm dừng, dự kiến tiếp tục lên sóng sau Tết. Bộ phim Đồng hồ đếm ngược hiện lên sóng vào khung 20h thứ Năm và thứ Sáu cũng tạm dừng phát sóng. Phim dự kiến trở lại từ ngày 26/2.

Phim "Không giới hạn" tạm dừng phát sóng.

Trong những ngày đầu xuân, khán giả sẽ được thưởng thức nhiều nội dung hấp dẫn như các chương trình nghệ thuật, gala tổng hợp và các số đặc biệt chào năm mới. Loạt chương trình như Gala Việc tử tế, Gala cười, 12 con giáp hay Gặp gỡ diễn viên truyền hình 2026 sẽ mang đến sắc màu đa dạng cho màn ảnh nhỏ dịp đầu năm.

Phim Không giới hạn xoay quanh nhân vật Trung tá Đào Minh Kiên (Steven Nguyễn) – Phó trưởng Phòng Phòng cháy nổ và sập đổ công trình thuộc Cục Cứu hộ, cứu nạn.

Anh người mang trong mình vết thương tinh thần chưa lành từ sự hy sinh của đồng đội thân thiết. Trở lại địa phương trong cuộc diễn tập phòng thủ dân sự quy mô lớn, Kiên phải đối diện không chỉ những nhiệm vụ sinh tử mà còn cả những hiểu lầm, oán trách kéo dài nhiều năm.

Ở đó, Kiên gặp Lợi (Tô Dũng) - Phó chỉ huy trưởng dân quân tự vệ xã, em trai của người đồng đội đã mất, người luôn cho rằng sự ra đi của anh trai mình là bởi sai lầm của Kiên. Giữa họ là quá khứ, là oán trách, là những khoảng lặng không thể nói thành lời. Kiên cùng đồng đội đối diện với hàng loạt tình huống cứu hộ quy mô lớn: từ tai nạn cháy tàu trên biển, sập mỏ, cho đến cháy nhà máy hóa chất... Bộ phim quy tụ dàn diễn viên quen mặt như NSND Quốc Trị, Tô Dũng, Minh Trang, Anh Đào, Anh Tuấn…

Phim "Đồng hồ đếm ngược" sẽ trở lại từ ngày 26/2.

Còn Đồng hồ đếm ngược là bộ phim tâm lý xã hội có yếu tố siêu thực lên sóng giờ vàng và cũng là lần hiếm hoi trên màn ảnh Việt, một chú chó trở thành nhân vật trung tâm của phim.

Đồng hồ đếm ngược bám theo hành trình của Thành (Thanh Sơn), một thanh niên loay hoay đủ nghề ở thành phố để theo đuổi giấc mơ làm diễn viên. Thế nhưng cùng lúc ước mơ sụp đổ, bạn gái quay lưng, làm mất khoản tiết kiệm cả đời của mẹ, Thành bị khủng hoảng, trong phút cực đoan, anh tuyệt vọng tìm đến cái chết. Nhưng Coddy, chú chó Thành chuộc từ lò mổ đã cứu sống anh. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm Hoàng Hà, Hồng Đăng, Bình An, Quách Thu Phương,...