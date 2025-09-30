Phim 'Mưa đỏ' tranh giải Oscar

(VTC News) -

Ngày 30/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 3479/QĐ-BVHTTDL gửi bộ phim điện ảnh Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền, do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, tham dự vòng sơ tuyển giải thưởng Oscars lần thứ 98.

Đây là sự kiện đặc biệt, khẳng định nỗ lực hội nhập của điện ảnh Việt Nam trên sân chơi điện ảnh lớn nhất thế giới.

Phim "Mưa đỏ" tham dự vòng sơ tuyển giải thưởng Oscars lần thứ 98.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định thành lập Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim tham dự vòng sơ tuyển Oscars nhiệm kỳ 2025-2026. Hội đồng gồm 5 thành viên là những nhà quản lý, nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch uy tín và chủ tịch Hội đồng là ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh.

Kết quả, bộ phim Mưa đỏ đã được tín nhiệm cao để trở thành đại diện Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển giải thưởng Oscars năm nay.

Trong hơn ba thập kỷ qua, nhiều bộ phim Việt từng được gửi tham dự hạng mục Phim truyện quốc tế tại Oscars như Áo lụa Hà Đông (2006), Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (2016), Hai Phượng (2019), Đào, phở và piano (2024). Dù chưa giành giải, song những lần góp mặt đều là dấu mốc quan trọng, giúp phim Việt được biết đến nhiều hơn trên trường quốc tế.

"Mưa đỏ" trở thành tác phẩm điện ảnh Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Mưa đỏ dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Chu Lai, được đạo diễn Đặng Thái Huyền dàn dựng, lấy bối cảnh mùa hè đỏ lửa năm 1972. Khi quân giải phóng giành lại Quảng Trị, Mỹ cùng quân lực Việt Nam Cộng hòa mở cuộc phản công dữ dội nhằm tái chiếm thành cổ, với mục tiêu giành lợi thế trên bàn đàm phán.

Câu chuyện xoay quanh Cường (Đỗ Nhật Hoàng) - chàng sinh viên nhạc viện từ bỏ cơ hội du học để nhập ngũ. Cường chiến đấu bên tiểu đội gồm Tạ, Bình, Tú, Hải, Sen - những người lính đến từ nhiều miền quê, mang trong mình tính cách khác biệt nhưng cùng lý tưởng hòa bình.

Từng trận chiến khiến quân số dần hao hụt, để lại những thước phim ám ảnh: Hình ảnh người lính bị vùi trong đất, thân thể không còn nguyên vẹn, hay cảnh vượt sông khiến khán giả rơi nước mắt. Hình tượng "mưa đỏ" ẩn dụ về những mất

Trước khi rời rạp vào ngày 29/9, tác phẩm cán mốc 8,1 triệu lượt người xem với tổng doanh thu lên tới hơn 710 tỷ đồng. Đây là kỷ lục chưa từng có trong điện ảnh Việt Nam, đặc biệt với phim chiến tranh cách mạng. Con số này càng mang nhiều ý nghĩa khi bộ phim được lấy cảm hứng từ 81 ngày đêm chiến đấu ở thành cổ Quảng Trị.

Theo Cục Điện ảnh, phim Mưa đỏ tiếp nối hành trình này với kỳ vọng mới không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và lịch sử Việt Nam, mà còn nâng cao vị thế của điện ảnh nước nhà trên bản đồ điện ảnh thế giới.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 dự kiến sẽ được tổ chức tại Los Angeles vào ngày 15/3/2026.