Phim 'Mưa đỏ' rời rạp, doanh thu gần chạm mốc 700 tỷ đồng

(VTC News) -

Trên fanpage chính thức, ê-kíp sản xuất thông báo: "Tròn một tháng kể từ ngày khởi chiếu, Mưa đỏ đã có hành trình thật đặc biệt - được khán giả cả nước đón nhận, sẻ chia và lan tỏa. Bộ phim hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh của mình và quan trọng hơn cả là để lại dấu ấn trong trái tim người yêu điện ảnh.

Mưa đỏ sẽ tiếp tục phục vụ khán giả tại rạp đến hết ngày 28/9/2025, trước khi bắt đầu hành trình mới trên nhiều nền tảng để gặp gỡ thêm đông đảo công chúng".

Phim Mưa đỏ rời rạp sau 1 tháng công chiếu.

Tính đến sáng 25/9, Mưa đỏ đạt doanh thu hơn 699 tỷ đồng, chuẩn bị cán mốc 700 tỷ đồng. Trước đó, ngày 7/9, tác phẩm vượt qua phim Mai của Trấn Thành (551,2 tỷ đồng) để trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt - thành tích ấn tượng cho dòng phim chiến tranh cách mạng.

Trên trang cá nhân, đạo diễn Đặng Thái Huyền gửi lời cảm ơn tới khán giả, nhà phát hành, nhà rạp… đồng hành cùng "Mưa đỏ" suốt chặng đường vừa qua.

"Mỗi suất chiếu, mỗi ánh mắt xót xa, mỗi giọt nước mắt rơi xuống, những lời động viên hay góp ý nhiệt thành đều là phần đời mới mà mọi người dành cho Mưa đỏ. Tôi tin rằng, trong tương lai, ở một hành trình mới, một câu chuyện mới, điện ảnh cùng tình yêu dành cho nơi ta sinh ra, lớn lên… sẽ luôn là cầu nối để chúng ta lại tìm thấy nhau.

Giờ phút này, tôi có thể tự hào nói rằng - toàn thể ekip Mưa đỏ đã hoàn thành nhiệm vụ bằng tất cả nỗ lực và sự tận hiến cao nhất", đạo diễn Đặng Thái Huyền bày tỏ.

Mưa đỏ dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Chu Lai, được đạo diễn Đặng Thái Huyền dàn dựng, lấy bối cảnh mùa hè đỏ lửa năm 1972. Khi quân giải phóng giành lại Quảng Trị, Mỹ cùng quân lực Việt Nam Cộng hòa mở cuộc phản công dữ dội nhằm tái chiếm thành cổ, với mục tiêu giành lợi thế trên bàn đàm phán.

Câu chuyện xoay quanh Cường (Đỗ Nhật Hoàng) – chàng sinh viên Nhạc viện từ bỏ cơ hội du học để nhập ngũ. Cường chiến đấu bên tiểu đội gồm Tạ, Bình, Tú, Hải, Sen - những người lính đến từ nhiều miền quê, mang trong mình tính cách khác biệt nhưng cùng lý tưởng hòa bình.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền gửi lời cảm ơn tới khán giả đã đồng hành cùng "Mưa đỏ" trong suốt chặng đường vừa qua.

Từng trận chiến khiến quân số dần hao hụt, để lại những thước phim ám ảnh: hình ảnh người lính bị vùi trong đất, thân thể không còn nguyên vẹn, hay cảnh vượt sông khiến khán giả rơi nước mắt. Hình tượng "mưa đỏ" ẩn dụ về những mất mát, hy sinh của thế hệ thanh niên yêu quê hương, đất nước như máu thịt.

Mưa đỏ ghi điểm nhờ bối cảnh phim trường rộng 50 ha, dàn dựng công phu, kỹ xảo chân thực, cùng diễn xuất cảm xúc của dàn diễn viên trẻ. Khi dàn dựng, ê-kíp giữ tinh thần anh hùng của tiểu thuyết gốc nhưng tiết chế chất văn học, đưa yếu tố thực chiến vào nhiều hơn.