'Mưa đỏ' vượt mốc 710 tỷ đồng, đón hơn 8,1 triệu lượt khán giả đến rạp

(VTC News) -

Dù đã ra mắt hơn một tháng, sức hút của Mưa đỏ vẫn chưa hạ nhiệt: mỗi ngày bộ phim vẫn bán hơn 40.000 vé với khoảng 1.000 suất chiếu, mang về trên một tỷ đồng.

Phim "Mưa đỏ" đón hơn 8,1 triệu lượt khán giả đến rạp.

Trước khi chính thức rời rạp vào ngày 29/9, tác phẩm đã cán mốc 8,1 triệu lượt người xem – kỷ lục chưa từng có trong điện ảnh Việt Nam, đặc biệt với phim chiến tranh cách mạng. Con số này càng mang nhiều ý nghĩa khi bộ phim được lấy cảm hứng từ 81 ngày đêm chiến đấu ở thành cổ Quảng Trị.

Trong những ngày chiếu cuối, đạo diễn – NSƯT, đạo diễn Đặng Thái Huyền lặng lẽ ra rạp, chọn một góc để ngắm khán giả xếp hàng, rồi ngồi ở hàng ghế cuối để tận hưởng không khí cùng mọi người. Đạo diễn cho biết một tháng vừa qua là quãng thời gian tuyệt vời đối với cô.

"Mưa đỏ những ngày chiếu cuối, tôi đứng một góc ngắm nhìn mọi người xếp hàng vào xem phim, chọn ghế cuối trong rạp để ngắm nhìn toàn cảnh không gian tuyệt đối Mưa đỏ này. Khoảng 8.100.000 lượt khán giả đã tới rạp - theo công bố của nhà phát hành. Với tôi và ê-kíp, hành trình này là tuyệt đẹp", đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ.

Trước đó, ê-kíp thông báo Mưa đỏ sẽ ngừng chiếu sau một tháng ra rạp. Điều này khiến nhiều khán giả tiếc nuối khi phim vẫn có lượng suất chiếu và doanh thu cao.

"Mưa đỏ" sẽ rời rạp vào ngày 29/9 để tiếp tục đến với khán giả qua các hình thức chiếu phục vụ bộ đội, nhân dân và phát trên nền tảng số

Giải thích về quyết định này, Đại tá Kiều Thanh Thúy – Giám đốc sản xuất bộ phim cho biết: “Việc rút phim khỏi rạp đã nằm trong kế hoạch từ đầu. Chúng tôi rất trân trọng tình cảm của đông đảo khán giả và phấn khởi khi bộ phim tạo nên hiệu ứng xã hội rộng lớn, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị vừa có sức lan tỏa mạnh mẽ. Sau khi rời rạp, Mưa đỏ tiếp tục đến với khán giả qua các hình thức chiếu phục vụ bộ đội, nhân dân và phát trên nền tảng số để giá trị của bộ phim còn lan tỏa lâu dài".

Mưa đỏ dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Chu Lai, được đạo diễn Đặng Thái Huyền dàn dựng, lấy bối cảnh mùa hè đỏ lửa năm 1972. Khi quân giải phóng giành lại Quảng Trị, Mỹ cùng quân lực Việt Nam Cộng hòa mở cuộc phản công dữ dội nhằm tái chiếm thành cổ, với mục tiêu giành lợi thế trên bàn đàm phán.

Câu chuyện xoay quanh Cường (Đỗ Nhật Hoàng) – chàng sinh viên nhạc viện từ bỏ cơ hội du học để nhập ngũ. Cường chiến đấu bên tiểu đội gồm Tạ, Bình, Tú, Hải, Sen - những người lính đến từ nhiều miền quê, mang trong mình tính cách khác biệt nhưng cùng lý tưởng hòa bình.

Từng trận chiến khiến quân số dần hao hụt, để lại những thước phim ám ảnh: Hình ảnh người lính bị vùi trong đất, thân thể không còn nguyên vẹn, hay cảnh vượt sông khiến khán giả rơi nước mắt. Hình tượng "mưa đỏ" ẩn dụ về những mất mát, hy sinh của thế hệ thanh niên yêu quê hương, đất nước như máu thịt.

Mưa đỏ ghi điểm nhờ bối cảnh phim trường rộng 50ha, dàn dựng công phu, kỹ xảo chân thực, cùng diễn xuất cảm xúc của dàn diễn viên trẻ. Khi dàn dựng, ê-kíp giữ tinh thần anh hùng của tiểu thuyết gốc nhưng tiết chế chất văn học, đưa yếu tố thực vào nhiều hơn.