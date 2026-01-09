Phim 'Lằn ranh' tập 49: Bí thư tỉnh bất ngờ đổ bệnh khiến ông Sách tái mặt

(VTC News) -

Trong Lằn ranh tập 49 lên sóng tối nay, câu chuyện tiếp tục đẩy cao cao trào. Ở tuyến điều tra, Thu (Hồng Diễm) – Viện phó Viện Kiểm sát - có cuộc gặp gỡ mang tính bước ngoặt với Khắc (Tiến Lộc).

Không còn những câu hỏi dồn dập hay sức ép pháp lý, Thu chọn cách đánh thẳng vào lương tri của Khắc bằng những lời khuyên chân thành. Cô nhắc Khắc rằng mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, hãy hy sinh vì những điều lớn lao, đúng đắn, thay vì tiếp tay bảo vệ lợi ích sai trái cho bất kỳ ai.

Khắc dao động khi nghe lời Thu khuyên trong tập 49 phim "Lằn ranh".

“Hãy nghĩ đến người thân của mình”, Thu nhẹ nhàng nói, đồng thời mở ra cho Khắc cơ hội làm lại cuộc đời. Trong trạng thái tâm lý bất ổn, Khắc tỏ ra dao động rõ rệt trước những lời nói đầy nhân văn ấy. Dường như, ở lần lấy lời khai tiếp theo, Khắc đang đứng rất gần quyết định nói ra toàn bộ sự thật liên quan đến ông Sách (NSND Trung Anh).

Ở một diễn biến khác, Bí thư Trần Sơn (NSND Trọng Trinh) có cuộc trao đổi riêng với ông Sách xoay quanh những văn bản quan trọng từng được ký trong quá khứ. Khi ông Sơn hỏi liệu Sách có lo lắng hay không, ông Sách thừa nhận có đôi chút băn khoăn vì chữ ký của mình xuất hiện trong một số hồ sơ, nhưng khẳng định mọi quyết định đều đã được cân nhắc kỹ lưỡng,

"Ở thời điểm đó, để có thể tham mưu và đề xuất, các đơn vị chức năng phải tính toán rất kỹ dựa vào các quy định của pháp luật. Cá nhân tôi làm gì cũng tuân thủ pháp luật và các quy định của Đảng. Ta cứ làm đúng chẳng có gì là ngoài dự kiến cả" - ông Sách bình tĩnh đáp.

Ông Sách hốt hoảng lúc thấy bí thư Sơn bất ngờ đổ bệnh khi đang nói chuyện.

Tuy nhiên, cuộc trò chuyện bất ngờ gián đoạn khi ông Trần Sơn có biểu hiện sức khỏe bất thường: choáng váng, nặng đầu, không cầm nổi chén nước. Trước sự hốt hoảng của ông Sách, Bí thư Trần Sơn trấn an rằng mình “không sao”, nhưng chi tiết này khiến người xem không khỏi lo ngại về tình trạng sức khỏe của ông giữa lúc cục diện đang ngày càng căng thẳng.

Trong khi đó, ở tuyến đời sống cá nhân, Chấn (Hà Việt Dũng) gọi điện mời Thu đi ăn để nói chuyện sau những biến cố liên quan đến clip nóng. Dù Chấn nhấn mạnh rằng vợ chồng cần đối thoại với nhau, Thu vẫn từ chối vì công việc bận rộn, cho thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng khó hàn gắn.

Tập 49 phim Lằn ranh phát sóng lúc 20h tối nay trên VTV1.