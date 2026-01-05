Phim 'Lằn ranh' tập 45: Chủ tịch Thủy tố cáo sai phạm của ông Sách

(VTC News) -

Trích đoạn phim "Lằn ranh" tập 45.

Trong phim Lằn ranh tập 45 lên sóng tối 5/1, không khí trong nhóm lợi ích quanh dự án Trinh Tam tiếp tục nóng lên, khi những toan tính “làm nhanh” để cấp sổ hồng cho dân đang bị nghi ngờ là mệnh lệnh ngầm, còn các mối quan hệ quyền lực thì bắt đầu xuất hiện rạn nứt.

Cuộc trao đổi giữa Chủ tịch Thuỷ (NSƯT Phạm Cường) và Bí thư Sơn (NSND Trọng Trinh) hé lộ lớp màn đáng lo hơn phía sau vụ việc. Ông Thuỷ thừa nhận mọi điều ông Sơn lo lắng là có thật, bởi sai phạm dự án “không đơn giản chỉ là việc xây vượt tầng trái phép”. Ông Sơn khẳng định đã đọc kỹ báo cáo và còn nhiều vấn đề cần làm rõ. Chủ tịch Thuỷ nói thanh tra tỉnh đã nắm được hết, nhưng việc xử lý triệt để không thể “ngày một ngày hai”, nhất là khi có chỉ đạo phải làm nhanh để cấp sổ cho bà con.

Nghe đến đây, ông Sơn lập tức truy: “Ai chỉ đạo? Có văn bản, giấy tờ gì không?”. Câu trả lời của Chủ tịch Thuỷ khiến mọi thứ thêm rối: “Anh Sách gọi cậu Tú chánh thanh tra lên để trao đổi và chủ trương làm nhanh được truyền đạt một cách không chính thức”.

Chủ tịch Thuỷ tố cáo sai phạm của ông Sách với bí thư Sơn.

Trong khi đó, ông Sách (NSND Trung Anh) đang ở với Trinh (Huyền Trang) thì bà Tứ (NSƯT Nguyệt Hằng) sốt ruột gọi điện hỏi chồng đang ở đâu khiến ông Sách vô cùng khó chịu, cho rằng vợ mình toàn hỏi những câu vô nghĩa. Bà Tứ nói sống cạnh chồng mình cũng vô cùng áp lực. Bà buồn bã nói: "Em là vợ anh, đồng hành với anh mấy chục năm nay rồi nhưng chưa bao giờ em thấy anh xa cách như lúc này".

Ở một diễn biến khác, Triển (Mạnh Trường) tìm đến nhà Khắc (Tiến Lộc), không chỉ để thăm dò mà còn như một lời “định hướng” cho bạn trong thế cờ đang căng. Triển khuyên Khắc nên điềm tĩnh và chọn cách dung hòa để giữ an toàn.

“Ông cứ phát huy sở trường của mình, làm vừa lòng tất cả và không tổn hại đến ai ở thời điểm này. Làm được như vậy cũng là một loại thành tựu rồi. Tôi nói rồi, chỉ cần anh em mình không đi ngược lại với nhau. Đấy là lời nhắn của anh mình dành cho ông. Đấy không phải lời của tôi”, Triển nói.

Triển tới nhà Khắc để bàn chuyện.

Triển còn nhắc chuyện Khắc bỏ cuộc họp khiến ông Huy không hài lòng, nhưng Khắc chỉ cười khẩy, mỉa mai bạn mình “thạo tin”.

Khi Triển hỏi vặn “chuyện đã đến nông nỗi nào đâu”, Khắc bật ra câu hỏi như lời thách thức chính mình: “Bây giờ ông bảo tôi phải làm thế nào? Lạc quan hay là tích cực?”

Tập 45 phim Lằn ranh sẽ lên sóng lúc 21h tối 5/1 trên kênh VTV1.