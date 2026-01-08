Phim 'Lằn ranh' tập 48: Chồng lộ clip nhạy cảm, Viện phó Thu sụp đổ, rơi vào thế khó

(VTC News) -

Trong tập 48 phim Lằn ranh lên sóng tối nay (8/1), Thiệu (Mạnh Cường) buộc phải tung “con bài cuối” khi tìm gặp Chấn (Hà Việt Dũng) – chồng của Thu (Hồng Diễm) để mặc cả liên quan đến đoạn clip nhạy cảm. Thiệu thẳng thắn đề nghị Chấn tác động đến vợ nhằm “kiểm soát tình hình”, bởi theo hắn, đây là cách giải quyết có lợi cho tất cả.

Tuy nhiên, Chấn khẳng định Thu là người làm việc theo nguyên tắc, không ai có thể can thiệp. Không dễ dàng bỏ cuộc, Thiệu tiếp tục gây sức ép, thuyết phục Chấn nói chuyện với vợ để Thu chấp nhận chuyển công tác, thậm chí nhận một chức vụ cao hơn, qua đó rút khỏi những vụ án nhạy cảm đang điều tra.

Thiệu dùng clip nhạy cảm để đe doạ chồng Thu trong tập 48 phim Lằn ranh.

Ở một diễn biến khác, việc Thu (Hồng Diễm) – Viện phó Viện Kiểm sát – được đề xuất bổ nhiệm “thần tốc” vào vị trí Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Việt Đông thực chất nằm trong toan tính sâu xa của ông Sách (NSND Trung Anh). Theo ông Sách, vị trí mới sẽ khiến Thu không còn trực tiếp dốc toàn lực cho những vụ việc phức tạp như Trinh Tam.

Tuy nhiên, Viện trưởng Viện Kiểm sát lập tức phản đối kế hoạch này, cho rằng Thu đang phụ trách nhiều vụ án trọng điểm, giữ vai trò then chốt trong công tác kiểm sát. Trước ý kiến trái chiều, ông Sách khẳng định cần một cán bộ như Thu trong cơ quan Đảng để nâng cao vai trò công tác nội chính, đồng thời tin rằng phương án này sẽ nhận được sự đồng thuận của Ban Thường vụ. Lãnh đạo Viện cho biết sẽ chấp hành chỉ đạo nhưng cần thêm thời gian để sắp xếp nhân sự và báo cáo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Thu bàng hoàng khi chồng thú nhận mất kiểm soát khi quá chén.

Cũng trong tập này, Chấn thú nhận với Thu rằng do quá chén khi đi tiếp khách nên đã mất kiểm soát và bị gài bẫy. Anh khẳng định đó là lần duy nhất, không hề vượt quá giới hạn. Dù vậy, Thu không giấu được sự tổn thương và bức xúc khi tận mắt xem đoạn clip mà Thiệu gửi tới, đẩy mối quan hệ vợ chồng vào thử thách lớn nhất từ trước đến nay.

Tập 48 phim Lằn ranh sẽ lên sóng vào 20h00 tối 8/1 trên VTV1.