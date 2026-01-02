Phim 'Lằn ranh' tập 44: Mỹ Trinh lộ bộ mặt máu lạnh, ông Sách mù quáng bảo vệ

(VTC News) -

Trong Lằn ranh tập 44 lên sóng tối 2/1, bản chất tàn nhẫn, lạnh lùng của con người Mỹ Trinh ngày càng lộ rõ, trong khi ông Sách tiếp tục lún sâu vào mối quan hệ nguy hiểm mà không hề hay biết mình đang che chở cho ai.

Theo trích đoạn hé lộ, Mỹ Trinh (Huyền Trang) nổi cơn thịnh nộ khi đàn em báo cáo sự cố liên quan đến chiếc tàu gặp nạn. Không giấu sự tức giận, cô gằn giọng trách móc: “Tại sao không để tàu chìm? Tại sao lại làm trái?”.

Đàn em giải thích rằng sự việc diễn ra quá nhanh, có tàu khác ở gần nên buộc phải cứu người và báo về cảng xin cứu hộ, hơn nữa bản thân anh ta không trực tiếp có mặt trên tàu để kiểm soát tình hình.

Mỹ Trinh chất vấn đàn em trong tập 44 phim "Lằn ranh".

Nghe đến đó, Mỹ Trinh tức giận, buông lời cay nghiệt rằng kẻ gây ra sự cố đáng lẽ nên “chìm luôn cùng tàu”. Khi nghi ngờ người lái tàu có thể liên quan đến công an, Trinh thẳng thừng ra lệnh: “Các người không coi tôi ra gì à? Cái tàu và cái xác không bao giờ được phép vào bờ”, cho thấy quyết tâm bịt đầu mối đến cùng.

Ở một diễn biến khác, ông Sách (NSND Trung Anh) cùng Triển (Mạnh Trường) tìm đến nhà một vị cấp trên để nhờ giúp đỡ. Dù chỉ gặp được vợ của người này, họ vẫn nhận được những lời khuyên và sự hỗ trợ trong khả năng cho phép. Ông Sách nói rằng chừng đó cũng “mãn nguyện lắm rồi”.

Vợ cấp trên thẳng thắn nhắc nhở: Đợt tới, công tác cán bộ sẽ có nhiều xáo trộn, dù Bí thư Sơn sắp nghỉ hưu nhưng vẫn là người rất có tâm. Tuy nhiên, bà cũng lưu ý ông Sách và Triển rằng công tác nội chính thời gian qua ở tỉnh còn nhiều vấn đề, chưa được triển khai hiệu quả.

Ông Sách si mê, mù quáng bảo vệ người tình Mỹ Trinh.

Sau những toan tính quyền lực, ông Sách lại tìm đến người tình Mỹ Trinh. Trái ngược hoàn toàn với sự tàn nhẫn trước đó, Trinh xuất hiện trước mặt ông với vẻ mong manh, yếu đuối. “Dù cứng rắn đến mấy, em cũng chỉ là đàn bà thôi mà”, cô nói, khéo léo đánh trúng tâm lý che chở của ông Sách.

Chính sự mềm yếu ấy khiến ông Sách ngày càng si mê, sẵn sàng hứa sẽ bảo vệ Mỹ Trinh cả đời. Một lựa chọn đầy mù quáng, báo hiệu những rủi ro lớn hơn đang âm thầm chờ đợi phía trước.

Tập 44 phim Lằn ranh sẽ lên sóng VTV1 tối 2/1.