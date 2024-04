Philippines: Nắng nóng kỷ lục, hàng nghìn trường cho học sinh nghỉ

(VTC News) -

"Trong tháng 5, chúng tôi dự đoán sẽ có thêm nhiều trường học khác phải tạm nghỉ do nắng nóng. Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiệt độ trung bình có thể lên tới hơn 52 độ C, bạn có thể thấy mức nhiệt này sẽ gây căng thẳng thế nào tới các học sinh", ông Xerxes Castro, cố vấn giáo dục của tổ chức Save the Children Philippines cho biết.

Theo dữ liệu của Bộ Giáo dục nước này, hàng nghìn trường học đã phải tạm nghỉ do nắng nóng, ảnh hưởng tới việc học của hơn 3,6 triệu học sinh.

Nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao kỷ lục đã khiến hàng nghìn trường học ở Philippines phải cho học sinh nghỉ học. (Ảnh: Reuters)

Tác động của hiện tượng El Nino đã gây ra nắng nóng gay gắt tại nhiều khu vực ở Philippines trong suốt thời gian từ tháng 3 đến tháng 5. Trong đó, mức nhiệt ở nhiều nơi đã chạm mốc 50 độ C, nắng nóng cực kỳ gay gắt.

Nắng nóng gay gắt - một phần của đợt nắng nóng lan rộng khắp phần lớn Nam và Đông Nam Á, càng trở nên trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu - đang cản trở nỗ lực học tập của nhiều học sinh. Theo tổ chức Save the Children Philippines, trẻ em đặc biệt dễ bị ảnh hưởng do nắng nóng và có các triệu chứng như chóng mặt, nôn mửa và ngất xỉu khi tiếp xúc với nhiệt độ quá cao trong thời gian dài.

Học sinh và giáo viên Philippines cũng bày tỏ lo ngại về những khó khăn trong việc dạy và học từ xa, đặc biệt là ở những khu vực nghèo.

Theo Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế, một nghiên cứu quốc tế về hệ thống giáo dục, Philippines đạt điểm thấp nhất thế giới trong năng lực giáo dục các môn toán, khoa học và đọc, một phần là do sự gián đoạn trong đại dịch COVID-19, buộc học sinh phải chuyển sang học trực tuyến nhưng không mấy hiệu quả.

Kirt Mahusay, 23 tuổi, học sinh trung học phổ thông từng phải tạm dừng việc học vì COVID-19, chia sẻ: "Thời tiết bây giờ cực kỳ nóng. Mức nhiệt khiến da tôi bỏng rát. Đây không phải cái nóng mùa hè mà chúng tôi có thể chịu đựng được".