Philippines: Bão Trami gây lũ lụt trên diện rộng, ít nhất 24 người thiệt mạng

Trường học và cơ quan công vụ trên toàn bộ đảo chính Luzon, nơi cơn bão đổ bộ, đã được lệnh đóng cửa trong ngày thứ hai liên tiếp để ứng phó với thảm họa. Cơn bão đã đổ bộ vào tỉnh Isabela vào rạng sáng 24/10 và quét qua thị trấn Aguinaldo ở tỉnh miền núi Ifugao với sức gió duy trì lên tới 95km/h và giật tới 160km/h.

Các chuyên gia dự báo bão Trami đang di chuyển theo hướng Tây và sẽ tiến vào Biển Đông vào cuối ngày 24/10.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão Trami tại tỉnh Albay, Philippines, ngày 22/10. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ít nhất 24 người đã thiệt mạng, chủ yếu là do đuối nước ở khu vực Bicol bị ảnh hưởng nặng nề và tỉnh Quezon gần đó. Nhà chức trách cho biết số người thiệt mạng dự báo sẽ gia tăng khi các thị trấn và làng mạc bị cô lập do lũ lụt và đường sá bị phong tỏa do lở đất và cây đổ.

Lực lượng cứu hộ đã giải cứu hàng nghìn dân làng bị mắc kẹt trong nước lũ ở Bicol. Khoảng 1.500 cảnh sát đã được triển khai để tham gia ứng phó, giảm nhẹ thiên tai. Tuy nhiên, thời tiết giông bão đang cản trở các nỗ lực cứu trợ.

Ở thành phố Naga, lũ quét đã cuốn trôi và nhấn chìm nhiều ô tô. Trong khi đó, ở tỉnh Albay lân cận, lũ bùn từ Mayon, một trong 24 ngọn núi lửa đang hoạt động ở Philippines, cũng nhấn chìm một số xe cộ.

Cơ quan giảm nhẹ thiên tai của Philippines cho biết hơn 2 triệu người đã bị ảnh hưởng do cơn bão, trong đó có 75.400 dân làng phải di dời đến nơi trú ẩn an toàn.

Mỗi năm thường có khoảng 20 cơn bão lớn và bão nhiệt đới tấn công Philippines hoặc vùng biển xung quanh, phá hủy nhà cửa, cơ sở hạ tầng, gây thiệt hại lớn về kinh tế cũng như khiến hàng chục người thiệt mạng.

Năm 2013, bão Haiyan, một trong những cơn bão nhiệt đới mạnh nhất được ghi nhận trên thế giới, đã đổ bộ vào Philippines, khiến hơn 7.300 người thiệt mạng hoặc mất tích, san phẳng toàn bộ các ngôi làng, cuốn trôi tàu thuyền vào đất liền.