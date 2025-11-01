Phiên livestream 'độc nhất vô nhị' tại Hội chợ mùa Thu 2025

(VTC News) -

Sau 5 ngày diễn ra, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 đã trở thành điểm hẹn giao thương quy mô lớn, nơi doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm thấy cơ hội mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm và khẳng định bản lĩnh thương hiệu Việt.

Đáng chú ý, hội chợ năm nay còn ứng dụng mạnh mẽ thương mại điện tử, livestream và kết nối trực tuyến B2B - B2C, giúp doanh nghiệp dễ dàng giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng cả trong và ngoài nước.

Cụ thể, trong khuôn khổ Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), đã diễn ra phiên livestream trực tiếp giới thiệu và bán sản phẩm trên kênh TikTok “BTV Ngọc Bamboo”.

Không khí phiên livestream được phát trực tiếp trên kênh “Hội chợ mùa Thu 2025”, do Báo Công Thương quản lý, vận hành theo chỉ đạo và phân công của ban tổ chức hội chợ. Đây là một trong những hoạt động thuộc chuỗi chương trình xúc tiến thương mại số, nhằm kết nối sản phẩm Việt với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Phiên livestream tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất - 2025.

Phiên livestream có sự đồng hành của TikTok Việt Nam, cùng nhiều KOL, KOC nổi tiếng trên mạng xã hội đã diễn ra sôi động, thu hút hàng vạn lượt người xem.

Tại buổi livestream, nhiều sản phẩm OCOP 5 sao, 4 sao là đặc sản các vùng miền như gỏi lá Kon Tum, nước mắm Cửa Lò, bột mỳ Vinafood, mật ong Tam Đảo, trà thảo mộc Tây Bắc…đã được giới thiệu, chia sẻ câu chuyện sản xuất và trải nghiệm hương vị ngay tại gian hàng.

Bên cạnh quảng bá sản phẩm, chương trình còn kết nối trực tiếp doanh nghiệp, hợp tác xã và người tiêu dùng, giúp hàng hóa Việt tiếp cận thị trường rộng hơn qua nền tảng số. Hoạt động này đánh dấu bước tiến mới trong ứng dụng công nghệ số để xúc tiến thương mại, đưa thương hiệu Việt vươn xa.

Hội chợ mùa Thu 2025 không chỉ là sự kiện xúc tiến thương mại thông thường mà là thước đo năng lực của doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên hội nhập và chuyển đổi số. Ở đó, mỗi gian hàng không đơn thuần là nơi trưng bày sản phẩm, mà là minh chứng cho sức sáng tạo, bản lĩnh và khả năng thích ứng của nền công nghiệp Việt Nam.

Đằng sau thành công của hội chợ là sự đồng hành của Bộ Công Thương - cơ quan đã chủ động định hình các “sân chơi xúc tiến” theo hướng bền vững, lấy hội chợ, triển lãm và thương mại điện tử làm trụ cột kết nối doanh nghiệp.

Đây cũng là một phần trong chiến lược dài hạn của ngành nhằm xây dựng thương hiệu quốc gia “Made in Vietnam” gắn với chất lượng, trách nhiệm và bản sắc văn hóa.

Hội chợ mùa Thu không chỉ làm sống lại tinh thần “người Việt dùng hàng Việt”, mà còn mở đường cho tư duy mới, đưa sản phẩm Việt chạm tới thị trường quốc tế bằng năng lực thật, câu chuyện thật và giá trị thật.

Hội chợ mùa Thu 2025 là hội chợ đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức với quy mô lớn nhất (khoảng 3.000 gian hàng), tại trung tâm lớn nhất, hiện đại nhất (diện tích khoảng 100.000 m²) và thành phần, số lượng tham gia lớn nhất (tất cả 34 tỉnh thành, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, các tập đoàn, tổng công ty và các doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đều được huy động tham gia). Các ngành hàng trưng bày tại hội chợ đa dạng ở nhiều lĩnh vực như: công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp văn hóa, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dịch vụ, thương mại, hàng tiêu dùng… Đây là kênh xúc tiến thương mại tập trung, nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng xuất nhập khẩu, thu hút đông đảo doanh nghiệp, người tiêu dùng tham gia, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8%. Sự kiện còn được kỳ vọng trở thành trung tâm kết nối thương mại - đầu tư - tiêu dùng hàng đầu khu vực Đông Nam Á, thu hút hàng trăm nghìn khách tham quan, nhà nhập khẩu và nhà đầu tư quốc tế.