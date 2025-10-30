Du khách say mê khám phá ‘Tinh hoa văn hóa Việt Nam’ tại Hội chợ mùa Thu 2025

Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 - sự kiện thương mại, văn hóa quy mô lớn lần đầu tiên được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) đang thu hút hàng chục nghìn lượt khách mỗi ngày.
Trong không gian rộng hơn 130.000 m² với hàng trăm gian hàng trưng bày, khu “Tinh hoa văn hóa Việt Nam” nổi bật như điểm dừng chân đặc biệt, nơi du khách có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của văn hóa dân tộc giữa nhịp sống hiện đại.
Ngay từ lối vào, tiếng trống hội rộn rã, sắc áo truyền thống của các nghệ sĩ cùng những gian trưng bày đầy màu sắc khiến khu vực này trở thành “trái tim” của hội chợ. Tại đây, những giá trị văn hóa truyền thống được tái hiện sinh động qua nghệ thuật múa rối, tuồng, gốm, sơn mài, cùng các sản phẩm sáng tạo đương đại.
Trong khu vực của Nhà hát Múa rối Việt Nam, khán giả được thưởng thức những tiết mục rối nước và rối cạn đặc sắc. Đây vốn là những hình ảnh quen thuộc nhưng luôn có sức hút riêng.
Nhiều du khách, đặc biệt là các em nhỏ, thích thú khi được tận tay điều khiển những con rối gỗ sơn son thếp vàng, hay chụp ảnh cùng nghệ sĩ sau mỗi buổi biểu diễn.
“Lần đầu tiên con tôi được thử điều khiển con rối, bé hào hứng suốt buổi. Tôi thấy hoạt động này giúp trẻ hiểu hơn về nghệ thuật truyền thống”, chị Nguyễn Thị Hạnh (Hà Nội) chia sẻ.
Cách đó không xa, gian trưng bày của Nhà hát Tuồng Việt Nam lại thu hút du khách bằng sắc màu rực rỡ và âm thanh đặc trưng. Tiếng trống, tiếng phách, tiếng đàn bầu vang lên xen lẫn mùi sơn son phết mặt nạ, khiến nhiều bạn trẻ dừng lại tìm hiểu.
Một số nghệ sĩ còn trực tiếp hướng dẫn khách thử vẽ mặt nạ, giới thiệu ý nghĩa của từng đường nét, sắc màu trong nghệ thuật tuồng cổ.
“Tuồng tưởng khô khan, nhưng khi được xem và tự tay trải nghiệm, ai cũng thấy thú vị và gần gũi hơn”, anh Hoài Phong, du khách đến từ Bắc Ninh, chia sẻ.
Không chỉ là nơi biểu diễn, khu “Tinh hoa văn hóa Việt Nam” còn mang đến trải nghiệm tương tác: khách có thể chạm vào hiện vật, thử chơi nhạc cụ dân tộc, khoác lên mình trang phục truyền thống hoặc tham gia mini workshop sáng tạo. Cách tổ chức mở này khiến khu vực luôn đông kín khách tham quan, đặc biệt vào cuối tuần.
Bên cạnh các hoạt động tôn vinh di sản, không gian còn mở rộng giới thiệu ngành công nghiệp sáng tạo Việt Nam – từ sách, game, điện ảnh đến mỹ thuật kỹ thuật số. Các mô hình, sản phẩm được trưng bày cho thấy nỗ lực của giới trẻ trong việc kể lại văn hóa Việt bằng ngôn ngữ thời đại - mới mẻ, sáng tạo nhưng vẫn đậm bản sắc.
Sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại khiến khu “Tinh hoa văn hóa Việt Nam” không chỉ là nơi trưng bày, mà còn là cầu nối giữa di sản và công chúng, giữa thế hệ đi trước và lớp trẻ hôm nay. Mỗi tiết mục, mỗi gian hàng đều kể một câu chuyện về bản sắc – không khô cứng mà gần gũi, sinh động và truyền cảm hứng.
Hội chợ mùa Thu 2025 không chỉ là dịp kết nối giao thương, mà còn là minh chứng cho sức sống của văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại.
Với quy mô hơn 130.000 m², hội chợ được ví như “siêu hội chợ quốc gia”, nơi quảng bá tinh hoa sản phẩm, văn hóa vùng miền trên khắp cả nước. Dự kiến, hội chợ sẽ mở cửa đón khách đến hết 4/11 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam.
