Phê chuẩn Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2021–2026

Chiều 29/11, HĐND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công bố nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm trao nghị quyết và tặng hoa chúc mừng ông Lò Minh Hùng - Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La khóa XV. (Ảnh: Lê Hồng)

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Lò Minh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 từ ngày 21/11.

Ông Lò Minh Hùng - Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La trao nghị quyết và tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nguyễn Việt Cường. (Ảnh: Lê Hồng)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Nguyễn Việt Cường - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, từ ngày 21/11.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm tin tưởng trên cương vị mới, với năng lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao ông Lò Minh Hùng và ông Nguyễn Việt Cường tiếp tục phát huy trí tuệ, tinh thần đổi mới, sáng tạo, cùng tập thể Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La cũng tin tưởng các lãnh đạo sẽ nhanh chóng bắt nhịp với công việc, đặc biệt là lãnh đạo tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp diễn ra.

Các lãnh đạo HĐND cần làm tốt vai trò cầu nối giữa HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh, giữ vững sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong mọi hoạt động; Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trên cả hai chức năng cốt lõi về hoạt động giám sát, thẩm tra, ban hành các nghị quyết bám sát thực tiễn, hợp lòng dân, có tính khả thi cao, giải quyết được các vấn đề khó khăn, bức xúc của xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Bên cạnh đó, các lãnh đạo HĐND tỉnh cần tiếp tục lắng nghe, tiếp thu và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri; Tích cực đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, hiệu quả các kiến nghị chính đáng của Nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.