Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng: Lấy hạnh phúc Nhân dân làm tâm điểm mọi quyết định

Chiều 28/11, HĐND TP Hà Nội bầu ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, đây là vinh dự đặc biệt, đồng thời là trách nhiệm chính trị vô cùng lớn lao trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng bộ và Nhân dân Hà Nội.

Chủ tịch Vũ Đại Thắng chia sẻ, dù sinh ra tại Hải Phòng, nhưng từ thời sinh viên và quá trình công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông đã gắn bó lâu dài với Hà Nội. Việc được Bộ Chính trị phân công rèn luyện tại Hà Nam, Quảng Bình, Quảng Ninh và nay trở lại tham gia cống hiến trực tiếp cho Thủ đô là niềm tự hào lớn đối với bản thân.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cảm ơn sự tin tưởng của Trung ương, sự tín nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và sự ủng hộ của các đại biểu HĐND thành phố.

“Trên cương vị công tác mới, tôi xin cam kết giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Thành ủy và sự giám sát của HĐND thành phố; thực hiện trách nhiệm nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, minh bạch, liêm chính, đặt lợi ích chung lên trên hết; Phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, gần dân, trọng dân lắng nghe dân; lấy đời sống và mức sống, hạnh phúc của Nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định”, tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định.

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng.

Theo Chủ tịch Vũ Đại Thắng, Hà Nội là trái tim của cả nước, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, nơi mỗi quyết định không chỉ tác động đến người dân Thủ đô mà còn lan tỏa mạnh mẽ, dẫn dắt sự phát triển chung của đất nước.

Những năm qua, với sự lãnh đạo sát sao của Trung ương và sự đoàn kết của toàn Đảng bộ, Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện. Đây là nền tảng vững chắc để thành phố bước vào giai đoạn mới với khát vọng lớn hơn, tầm nhìn xa hơn và cách làm quyết liệt hơn.

Chủ tịch Hà Nội nhắc lại mục tiêu đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII: Đến năm 2030, Hà Nội trở thành Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại; là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tầm nhìn đến 2045 là thành phố kết nối toàn cầu, mức sống cao, phát triển toàn diện, hài hòa và đặc sắc.

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thời cơ đan xen thách thức, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy và cách làm trong điều hành chính quyền đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội để tăng nhanh quy mô nền kinh tế, bảo đảm tăng trưởng bền vững và nâng cao đời sống người dân.

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng xác định, người đứng đầu UBND thành phố phải trực tiếp tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm cao nhất về hiệu quả quản lý, điều hành. UBND thành phố sẽ hành động theo tinh thần “kỷ cương - liêm chính - hiệu quả”, minh bạch trong mọi khâu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, làm việc theo phương châm: rõ việc - rõ người - rõ thời gian - rõ trách nhiệm - rõ kết quả.

“Sự hài lòng và niềm tin của Nhân dân là thước đo cuối cùng cho hiệu quả điều hành”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các lãnh đạo thành phố chúc mừng tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng.

Tân Chủ tịch UBND thành phố cũng chia sẻ các nội dung lớn sẽ được quan tâm là: Nỗ lực phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2025; tiếp tục phát triển kinh tế theo hướng xanh, sáng tạo và bền vững.

Thúc đẩy kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp, văn hóa, dịch vụ chất lượng cao, phấn đấu mục tiêu tăng trưởng của năm 2026 đạt từ 11% trở lên, tạo nền tảng vững chắc cho nhiệm kỳ mới.

Tân Chủ tịch UBND thành phố cũng sẽ quan tâm chỉ đạo nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phân cấp ủy quyền gắn với kiểm soát quyền lực, tiếp tục đơn giản thủ tục hành chính, phát triển chính phủ số; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cao nhất cho hoạt động của bộ máy.

Ông Vũ Đại Thắng cũng chia sẻ về tầm nhìn đô thị, tổ chức lại không gian đô thị theo mô hình đa cực, đa trung tâm; hạ tầng đi trước một bước; coi hạ tầng là “xương sống” để dẫn dắt quy hoạch.

Người đứng đầu chính quyền thành phố cũng khẳng định sẽ tập trung chỉ đạo xử lý những vấn đề lớn, cấp bách, nhất là về phát triển hạ tầng giao thông, chống ùn tắc; giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giải quyết tình trạng ngập úng đô thị; chỉnh trang phát triển đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp.

Ông Thắng cũng khẳng định quan tâm đến việc giữ gìn văn hóa và con người Hà Nội thanh lịch, văn minh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hiến, anh hùng, sáng tạo của Thăng Long - Hà Nội.

Bảo đảm an sinh xã hội được đặt song hành với nhịp độ phát triển kinh tế; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa phòng chống hiệu quả các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm công nghệ cao; nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu…