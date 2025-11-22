Chân dung Giám đốc Công an các tỉnh vừa được điều động, bổ nhiệm

(VTC News) -

Quảng Ninh có tân Giám đốc Công an tỉnh 47 tuổi

Ngày 21/11, Bộ Công an và Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp tổ chức lễ công bố, thông báo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tại buổi lễ, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, cũng trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung (SN 1978, quê tỉnh Hà Tĩnh) từng công tác tại Cục An ninh kinh tế Bộ Công an với cương vị Phó Cục trưởng.

Từ ngày 1/1/2025, ông được điều động giữ cương vị Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho đến khi được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, Thiếu tướng Trần Văn Phúc, nguyên giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, được Ban Bí thư điều động nhận nhiệm vụ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Thượng tá 41 tuổi làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn

Ngày 21/11, tại trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Công an công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Vũ Thanh Tùng khẳng định sẽ luôn giữ vững phẩm chất người chiến sĩ Công an Nhân dân, không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, kiến thức chuyên môn, nhanh chóng nắm bắt công việc tại địa phương.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn tặng hoa chúc mừng Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh. (Ảnh: Thanh Bình)

Tân Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cam kết tiếp tục nỗ lực, cống hiến, cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Công an và của tỉnh Lạng Sơn triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm, trọng điểm, tập trung xây dựng lực lượng công an địa phương thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng (SN 1984, quê Hải Phòng), có trình độ Thạc sỹ Cảnh sát Nhân dân, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Vũ Thanh Tùng có thời gian dài công tác trong lực lượng Công an Nhân dân và từng đảm nhiệm nhiều vị trí chỉ huy quan trọng tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng được đánh giá cao ở bản lĩnh nghiệp vụ, năng lực điều tra các vụ án phức tạp thuộc lĩnh vực kinh tế và đã có nhiều đóng góp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự thời gian qua.

Thượng tá Cù Quốc Thắng làm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình

Ngày 20/11, Bộ Công an phối hợp với Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại lễ công bố, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an.

Đồng thời, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thanh Bình).

Thượng tá Cù Quốc Thắng, sinh năm 1982, quê quán xã Vĩnh Chân, tỉnh Phú Thọ.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình có trình độ Đại học Cảnh sát, Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Quá trình công tác, Thượng tá Cù Quốc Thắng từng giữ các chức vụ quan trọng tại Công an tỉnh Quảng Ninh như: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng; Trưởng Công an thành phố Cẩm Phả (cũ); Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh.