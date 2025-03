Phát hiện thêm lợi ích tuyệt vời của trà gừng với sức khoẻ

(VTC News) -

Lợi ích của trà gừng với sức khoẻ

Gừng là gia vị quen thuộc trong các món ăn hằng ngày giúp tăng hương vị cho các món ăn và được sử dụng dưới dạng trà gừng để kích thích tiêu hóa, giảm buồn nôn, mệt mỏi do các triệu chứng khó chịu khi mắc cảm cúm, cảm lạnh hay đau nhức cơ thể.

Hợp chất trong gừng có thể điều trị bệnh viêm ruột

Lợi ích sức khỏe của gừng chủ yếu là do chất chống oxy hóa, đặc tính chống viêm và hàm lượng các hợp chất trong gừng. Hương thơm độc đáo của gừng đến từ các loại dầu tự nhiên, trong đó quan trọng nhất là gingerol.

Nhiều nghiên cứu cho thấy gingerol làm giảm nguy cơ nhiễm trùng do vi khuẩn và virus. Nó giúp chống lại vi khuẩn trong miệng liên quan đến viêm nướu, viêm nha chu và hiệu quả chống lại nhiễm trùng do virus hợp bào hô hấp. Vì những lý do này, gừng được sử dụng thường xuyên để cải thiện tiêu hóa, giảm buồn nôn, hỗ trợ chống lại bệnh cúm, cảm lạnh thông thường và kích thích hệ thống miễn dịch tự bảo vệ tốt hơn.

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn nghiên cứu tại Đại học Toronto cho biết đã tìm thấy một hợp chất trong gừng, được gọi là furanodienone (FDN) khả năng liên kết chọn lọc và điều chỉnh thụ thể hạt nhân liên quan đến bệnh viêm ruột (IBD), giúp hỗ trợ điều trị căn bệnh này.

Thông qua một màn hình để xác định các thành phần hóa học của gừng liên kết với các thụ thể liên quan đến IBD, nhóm nghiên cứu đã quan sát thấy sự tương tác mạnh mẽ giữa FDN và thụ thể pregnane X (PXR).

FDN làm giảm tình trạng viêm ở ruột kết bằng cách kích hoạt khả năng của PXR trong việc ức chế sản xuất các cytokine tiền viêm trong cơ thể. Mặc dù các nhà nghiên cứu biết đến FDN trong nhiều thập kỷ nhưng cho đến nay họ vẫn chưa xác định được chức năng hoặc mục tiêu của nó trong cơ thể.

Trà gừng rất tốt cho sức khoẻ

Đặc tính chống ung thư

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang Health Shots cho biết, một số nghiên cứu sơ bộ cho thấy gừng có đặc tính chống ung thư và có thể ức chế sự phát triển của một số tế bào ung thư, nhờ gingerol, nhiều hợp chất chống oxy hóa và chống viêm. Một số bằng chứng cho thấy các hợp chất này có thể giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng, tuyến tụy và gan.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Gastroenterology cho thấy gừng có đặc tính chống ung thư. Với những người nguy cơ cao mắc ung thư đại trực tràng sau khi uống 2g gừng mỗi ngày trong 28 ngày, có niêm mạc ruột ít biến đổi thành ung thư hơn.

Hỗ trợ tiêu hóa

Các nghiên cứu chỉ ra rằng gừng có thể điều trị và thúc đẩy quá trình tiêu hóa. Trà gừng cũng giúp điều trị đau bụng, đầy hơi, bội thực, buồn nôn và hội chứng ruột kích thích.

Tuy nhiên, bạn cần phải trao đổi với bác sĩ trước khi áp dụng bất kỳ thay đổi nào trong chế độ ăn uống của bạn, đặc biệt đối với người mắc bệnh tiềm ẩn.

Lưu ý khi uống trà gừng mỗi ngày

Trà gừng có thể được uống bất cứ lúc nào trong ngày. Nó tác dụng tốt như thức uống giúp tỉnh táo vào buổi sáng, nhiều người còn thấy nó giúp tiêu hóa dễ dàng hơn sau bữa ăn. Uống trà gừng sau bữa tối hoặc trước khi đi ngủ giúp hỗ trợ tiêu hóa và nhu động ruột. Ngoài ra, trà gừng là một lựa chọn tuyệt vời không chứa caffeine để uống trước khi đi ngủ, đặc biệt là nếu bạn bị đau nhức cơ vì đặc tính chống viêm của nó có thể giúp làm dịu những cơn đau này và giúp ngủ ngon hơn vào ban đêm.

Có thể thêm chanh tươi hoặc mật ong, hoặc mua các túi trà có hương vị khác nhau, chẳng hạn như trà chanh gừng hoặc trà xanh gừng.

Việc uống một tách trà gừng mỗi ngày không có khả năng gây ra rủi ro nghiêm trọng cho hầu hết mọi người. Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cho biết, gừng là an toàn ở liều lượng lên đến 4g. Thông thường các công thức trà gừng thông thường chứa khoảng 1 đến 1,5g cho mỗi túi trà. Tuy nhiên, nếu tiêu thụ gừng với số lượng lớn, nó có thể gây ra một số tác dụng phụ, bao gồm ợ nóng nhẹ, tiêu chảy và kích ứng miệng.

Uống trà gừng thường xuyên giúp cải thiện sức khỏe nhưng nên luôn trao đổi với bác sĩ trước khi thêm trà gừng vào chế độ ăn uống, đặc biệt là những người mắc bệnh lý hoặc đang dùng thuốc.