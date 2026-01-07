Phát hiện nhóm 4 người làm 'đại lý' súng đạn

Qua công tác nắm tình hình, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện Bàn Nguyên Khương, sinh năm 1994, trú tại xã Tân Kỳ, tỉnh Thái Nguyên có biểu hiện liên quan đến hoạt động tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 6/1, Cơ quan An ninh điều tra phối hợp với Công an xã Tân Kỳ làm việc với Bàn Nguyên Khương.

4 đối tượng cùng tang vật.

Tại cơ quan điều tra, Khương khai nhận đang tàng trữ trái phép 1 khẩu súng nén khí cùng 18 hộp đạn.

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã làm rõ thêm 3 người có hành vi mua bán, trao đổi súng, đạn với Bàn Nguyên Khương, gồm: Hoàng Quý Đạo, sinh năm 1998, trú tại xã Tân Kỳ, tàng trữ 1 khẩu súng nén khí và 1 hộp đạn; Triệu Văn Hà, sinh năm 1997, trú tại xã Tân Kỳ, tàng trữ 1 bộ linh kiện súng và 4 hộp đạn; Hoàng Đức Nghiệp, sinh năm 1993, trú tại xã Côn Minh, tàng trữ 1 bộ linh kiện súng và 3 hộp đạn.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ để xử lý những người này theo quy định của pháp luật.