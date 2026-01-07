Phát hiện 2 người đàn ông mang theo súng và nhiều bộ phận của động vật rừng

(VTC News) -

Ngày 7/1, Công an xã Đam Rông 4 (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ hai người đàn ông tàng trữ súng và săn bắn động vật hoang dã trái pháp luật.

Ma Văn Phừ và Ma Văn Chín cùng tang vật liên quan.

Theo cơ quan chức năng, vào khoảng 3h ngày 4/1, Ma Văn Phừ (SN 1985) và Ma Văn Chín (SN 1996) cùng trú tại thôn 6, xã Quảng Hòa, tỉnh Lâm Đồng bị Công an xã Đam Rông 4 phát hiện điều khiển xe môtô chở theo các bộ phận của súng nén hơi đã tháo rời, đạn súng, dụng cụ bơm hơi, 3 động vật rừng cùng nhiều bộ phận động vật nghi thuộc loài linh trưởng.

Tại cơ quan Công an, bước đầu những người này khai nhận, đã sử dụng súng vào rừng nguyên sinh thuộc địa bàn xã Đam Rông 4 để săn bắn động vật hoang dã.

Số động vật bị Công an phát hiện, thu giữ của 2 kẻ này là săn bắn trái pháp luật trong rừng sâu.

Hiện tại, Công an xã Đam Rông 4 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng giám định các tang vật liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 19/8, Tổ Cảnh sát giao thông số 8, Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý 3 người đàn ông trên ô tô cố tình bỏ chạy khi bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra và gây tai nạn giao thông trên đường trốn chạy.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Tổ Cảnh sát giao thông số 8 đang làm nhiệm vụ trên tỉnh lộ 725. Lúc này, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra xe ô tô BKS 72A-253.76 thì nam tài xế nhấn ga tăng tốc, vượt qua chốt kiểm soát bỏ chạy. Trong khi chạy, chiếc ô tô này đã va chạm với 2 người đi xe máy trên đường.

Lực lượng cảnh sát phải sử dụng xe đặc chủng truy đuổi hơn 30km, đến chân đèo Con Ó (thuộc xã Đạ Tẻh 3, Lâm Đồng) mới khống chế, bắt giữ được tài xế.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, trên ô tô có Lê Văn Thành (44 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng), Lê Thiện Mạnh (30 tuổi) và Nguyễn Văn Hưng (32 tuổi) cùng trú tại tỉnh Đồng Nai.