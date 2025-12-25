Triệt phá đường dây mua bán vũ khí quân dụng 'khủng' trên không gian mạng, bắt 42 người

(VTC News) -

Ngày 25/12, theo tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây mua bán vũ khí quân dụng quy mô đặc biệt lớn hoạt động trên không gian mạng, bước đầu bắt giữ 42 đối tượng.

Đây là chuyên án lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng do Công an Nghệ An đấu tranh, triệt xóa.

Hơn 60 khẩu súng quân dụng và hàng chục nghìn viên đạn được thu giữ

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng trên địa bàn Nghệ An mua vũ khí từ một đường dây hoạt động chuyên nghiệp thông qua mạng xã hội, có quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, đề xuất xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá.

Tang vật chuyên án

Ban chuyên án xác định đường dây này do Lê Thanh Hưng (SN 1994, trú tỉnh Quảng Ngãi) và Sầm Thị Thơm (SN 1985, trú TP Hồ Chí Minh) cầm đầu, điều hành. Hai đối tượng phân công vai trò cụ thể, móc nối với nhiều đối tượng khác để thực hiện các khâu chế tạo, mua bán vũ khí; đồng thời lập nhiều tài khoản ảo, sử dụng mạng xã hội để rao bán, giới thiệu “sản phẩm” và giao dịch trực tiếp với người có nhu cầu.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định từ tháng 8/2024 đến tháng 12/2025, đường dây này đã lôi kéo hàng chục đối tượng tham gia, tiêu thụ hàng trăm nghìn viên đạn cùng nhiều linh kiện vũ khí quân dụng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Đối tượng trong chuyên án đã bị bắt

Đáng chú ý, ngay sau khi Bộ Công an phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc (từ ngày 15/12/2025 đến 16/3/2026), các đối tượng trong đường dây đã bàn bạc, thống nhất tạm dừng hoạt động nhằm đối phó với sự truy quét của lực lượng chức năng. Nhận định nếu không kịp thời phá án, các đối tượng có thể bỏ trốn hoặc tiêu hủy tang vật, tài liệu liên quan, Ban chuyên án đã quyết định phá án.

Từ ngày 15 đến 24/12/2025, Công an tỉnh Nghệ An đồng loạt triển khai hàng chục tổ công tác, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp 42 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành. Tang vật thu giữ gồm 64 khẩu súng quân dụng, 28.720 viên đạn thuộc danh mục vũ khí quân dụng, 24 khẩu súng là công cụ hỗ trợ, 1.260 viên đạn bi và đạn cao su, cùng nhiều phương tiện, thiết bị điện tử liên quan.

Phòng Cảnh sát hình sự họp Ban chuyên án

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can để điều tra về hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và phương tiện kỹ thuật quân sự; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan.

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động tố giác tội phạm. Khi phát hiện các trang mạng, hội nhóm hoặc cá nhân có dấu hiệu rao bán vũ khí, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.