Phá đường dây sản xuất, mua bán vũ khí, giao dịch hơn 3.500 đơn hàng

(VTC News) -

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an nhiều địa phương đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán vũ khí hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia; thu giữ 58 khẩu súng các loại, 130.000 viên đạn cùng hàng nghìn linh kiện.

58 khẩu súng và 130.000 viên đạn bị thu giữ

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phát hiện nhiều đối tượng tàng trữ, sử dụng súng hơi PCP.

Từ đây, chuyên án được xác lập, phanh phui đường dây sản xuất, mua bán vũ khí quy mô lớn do Ngô Quang Vỹ (SN 1992, trú tại tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu.

Vào tháng 1/2023, Vỹ đã đặt mua các loại ống thép, lò xo, đặt làm báng gỗ tại các cơ sở cơ khí, làm mộc để gia công, hoán cải, chế tạo các bộ phận của súng; nhập các linh kiện không thể chế tác (bình nén khí, ống ngắm, van…) từ các sàn thương mại điện tử ở Trung Quốc. Đồng thời, Vỹ đặt mua các loại đạn (chì) của các đối tượng ở Việt Nam trên mạng xã hội để bán cho người mua.

Vỹ cũng đặt mua các loại máy cơ khí (máy nén hơi, máy ép thuỷ lực, máy tiện, khoan, cắt…) và thuê lại căn nhà 3 tầng ở xã Kẻ Sặt (TP Hải Phòng) để làm địa điểm tập kết, sản xuất, lắp ráp, đóng gói các loại vũ khí, linh kiện.

Ngô Văn Huỳnh và tang vật bị thu giữ.

Vỹ thuê và hướng dẫn Ngô Văn Trọng (SN 1994, trú tại xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh) để Trọng trực tiếp chế tạo, gia công các linh kiện vũ khí, quản lý, đóng gói, giao các đơn hàng, quay video hướng dẫn, livestream quảng bá sản phẩm, giao dịch mua bán trên các nền tảng mạng xã hội.

Đến tháng 4/2023, Vỹ câu kết, hướng dẫn các đối tượng ở cùng xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh là: Nguyễn Thành Đô (SN 1994), Ngô Văn Huỳnh (SN 1992), Nguyễn Đình Đông (SN 1995), Trần Văn Thái (SN 1992) tạo lập kênh bán hàng trên mạng xã hội, hướng dẫn lắp ráp súng, quảng cáo để bán súng cho người mua.

Vũ khí được ngụy trang tinh vi, gửi qua xe khách, dịch vụ giao hàng nhanh để qua mắt lực lượng chức năng. Chỉ trong vài năm, chúng đã thực hiện hơn 3.500 đơn hàng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Ngô Văn Trọng cùng tang vật bị thu giữ.

Ngày 12/9, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ được huy động, đồng loạt triển khai 33 mũi trinh sát tại nhiều tỉnh thành: Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Lai Châu… nhanh chóng bắt giữ 33 đối tượng, thu giữ kho vũ khí "khủng".