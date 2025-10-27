Phát hiện 'Mặt Trăng giả' bí ẩn đồng hành cùng Trái Đất suốt 60 năm qua

(VTC News) -

Các nhà thiên văn học đã phát hiện ra một “Mặt Trăng” kỳ lạ che khuất Trái Đất khi nó di chuyển trong không gian. Được gọi là "Mặt Trăng giả", nó không quay quanh hành tinh của chúng ta một cách trực tiếp, nhưng vẫn ở gần và cả hai cùng chuyển động quanh Mặt Trời.

Theo nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu của Hiệp hội Thiên văn học Hoa Kỳ, vệ tinh này có thể đã đồng hành cùng Trái Đất suốt 60 năm qua.

Trái Đất sẽ có thêm một bán Mặt Trăng mới cho tới năm 2085. (Nguồn: Getty Images)

Được biết đến với tên gọi 2025 PN7, trước đây Mặt Trăng giả không được phát hiện ra do kích thước quá nhỏ. Mặc dù kích thước chính xác vẫn chưa được xác định, các nhà nghiên cứu ước tính nó có đường kính khoảng 30 mét. Con số này tương đương với sải cánh của một chiếc máy bay chở khách thông thường, khiến nó trở thành vệ tinh giả nhỏ nhất từng được biết đến quay quanh Trái Đất.

“Chúng ta đang phát hiện ra các vật thể gần Trái Đất nhanh hơn bao giờ hết, nhờ những tiến bộ vượt bậc của công nghệ”, Tiến sĩ Darren Baskill, giảng viên Thiên văn học tại Đại học Sussex, chia sẻ với BBC Science Focus. “Máy ảnh kỹ thuật số hiện nay nhạy hơn bao giờ hết, cho phép chúng ta nhìn thấy những vật thể mờ nhạt như vậy, và máy tính có thể xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ một cách nhanh chóng".



Vật thể này, ở vị trí gần nhất, cách Trái Đất khoảng 300.000 km. Thông thường, nó nằm cách xa khoảng 384.000 km, nhưng trong quỹ đạo hình móng ngựa của mình, 2025 PN7 có thể trôi xa tới 297 triệu km.

Điều đó có nghĩa là Mặt Trăng giả chỉ có thể được phát hiện khi ở gần – như vào tháng 8/2025, khi các nhà nghiên cứu từ Đại học Complutense Madrid (Tây Ban Nha) phát hiện ra nó từ Đài Quan sát Pan-STARRS ở Hawaii.

Khi xem lại các ghi chép cũ, các nhà khoa học nhận thấy nó trùng khớp với một vật thể có khả năng đã đồng hành cùng Trái Đất trong nhiều thập kỷ.

“Câu hỏi chính là: 2025 PN7 có thể bắt nguồn từ đâu?”, tiến sĩ Baskill nói. “Khi ở vị trí gần nhất, 2025 PN7 ở khoảng cách tương tự như Mặt Trăng so với Trái Đất, gợi ý khả năng nguồn gốc từ Mặt Trăng”.

Một giả thuyết khác cho rằng vật thể này đến từ vành đai tiểu hành tinh nhưng theo tiến sĩ Baskill, “việc thu thập đủ ánh sáng từ một vật thể chuyển động như vậy để quan sát thành phần hóa học của nó – và từ đó xác định nguồn gốc – là một thách thức.”

Ông nói thêm: “Các nhà thiên văn phải thật kiên nhẫn và chỉ có thể quan sát khi PN7 ở vị trí sáng nhất, tức là khi nó tiến gần Trái Đất nhất".

Các miệng hố trên Mặt Trăng cung cấp manh mối về nguồn gốc của một số loại đá vũ trụ. (Nguồn: Getty Images)

2025 PN7 chỉ là một trong 7 vệ tinh giả gần Trái Đất hiện nay. Một vệ tinh khác là đá vũ trụ Kamo‘oalewa – mục tiêu của sứ mệnh Thiên Vấn-2 của Trung Quốc. Vào tháng 5/2025, Thiên Vấn-2 được phóng với mục tiêu thu thập mẫu vật từ tiểu hành tinh này nhằm tìm hiểu thêm về nguồn gốc Trái Đất và cách các tiểu hành tinh hình thành.

“Nhờ việc thỉnh thoảng tiến lại gần, một số vật thể gần Trái Đất này có khả năng trở thành mục tiêu cho các hoạt động khai thác ngoài không gian đầu tiên, hoặc thậm chí xâm nhập vào bầu khí quyển của Trái Đất”, Tiến sĩ Baskill nói.

Theo dự đoán, 2025 PN7 sẽ còn “đi cùng” Trái Đất cho đến năm 2085, trước khi bị lực hấp dẫn kéo lệch khỏi quỹ đạo hiện tại.