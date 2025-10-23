(VTC News) -

Trong một buổi tọa đàm về ngành công nghệ vũ trụ diễn ra vào tháng 7/2025, PGS.TS Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tiết lộ về mức lương của các chuyên gia, kỹ sư ngành này.

Theo đó, những chuyên gia được đào tạo tại nước ngoài đang làm việc ở trung tâm chỉ nhận mức lương 5-8 triệu đồng mỗi tháng.

Trong khi chi phí đào tạo để trở thành chuyên gia hàng không vũ trụ là 5-6 tỷ đồng. Đây là lý do mà nhiều chuyên gia, kỹ sư ngành vũ trụ hàng không đã rời cơ quan Nhà nước để đầu quân cho các đơn vị tư nhân.

Các nhà khoa học trẻ của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam tham gia nghiên cứu, chế tạo vệ tinh MicroDragon. (Ảnh: VNSC)

Còn TS Lê Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, cho biết, khi tuyển dụng, trung tâm cũng giải thích rằng ngoài lương cơ bản, tùy thuộc vào sự năng động và khả năng của mỗi người, các chuyên gia và kỹ sư có thể tham gia thêm các đề tài nghiên cứu, tham gia thêm các công việc khác để tăng nguồn thu nhập. Tuy nhiên, nguồn thu nhập đó không ổn định và phụ thuộc vào thời gian.

Vì vậy, các nhà lãnh đạo của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đề xuất xây dựng một chiến lược dài hạn cho giai đoạn 2040-2050, kèm theo cơ chế tài chính để giữ chân nhân lực.

Công nghệ vũ trụ được xác định là một trong 11 lĩnh vực công nghệ chiến lược của quốc gia. Các chuyên gia và kỹ sư trong lĩnh vực này được đào tạo chuyên sâu để nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và vận hành các vệ tinh, nhằm hiện thực hóa giấc mơ làm chủ không gian của Việt Nam, đồng thời giảm thiểu sự phụ thuộc vào công nghệ và dịch vụ từ nước ngoài.

Ngành công nghệ hàng không vũ trụ của Việt Nam còn đang ở giai đoạn phát triển nhưng đã có nhiều bước tiến đáng kể.

Năm 2008, vệ tinh viễn thông Vinasat-1 đã được phóng lên quỹ đạo, tiếp theo là Vinasat-2 vào năm 2012 và vệ tinh quan sát Trái Đất VNREDSat-1 vào năm 2013.

Tất cả những vệ tinh này đều được sản xuất bởi các nhà cung cấp nước ngoài và được các đơn vị, doanh nghiệp trong nước vận hành và khai thác.