Công nghệ 15/10: Cuộc đua lên Mặt Trăng nóng từng ngày

(VTC News) -

Cựu kỹ sư SpaceX lập startup đưa 6 tấn hàng lên Mặt Trăng mỗi năm

Impulse Space – startup do cựu giám đốc động cơ của SpaceX sáng lập – vừa công bố kế hoạch vận chuyển tới 6 tấn hàng hóa mỗi năm lên Mặt Trăng, bắt đầu từ năm 2028. Họ nhắm đến khoảng trống trong thị trường vận tải không gian: Những lô hàng quá lớn với chương trình CLPS của NASA nhưng lại quá nhỏ với các tàu đổ bộ dành cho con người của SpaceX hay Blue Origin.

Giải pháp của Impulse là kết hợp giai đoạn tăng tốc năng lượng cao “Helios” với một tàu đổ bộ mới. Cả hai sẽ được phóng bằng tên lửa tiêu chuẩn lên quỹ đạo Trái Đất, sau đó Helios sẽ đưa tàu đổ bộ vào quỹ đạo Mặt Trăng trong vòng 7 ngày. Tàu đổ bộ sẽ tách ra và hạ cánh xuống bề mặt.

Mô phỏng tàu Helios. (Nguồn: Impulse Space)

Impulse đang phát triển động cơ cho tàu đổ bộ, sử dụng cùng loại nhiên liệu với các thruster Saiph từng dùng trên tàu Mira. Động cơ này cần có khả năng điều chỉnh lực đẩy, khởi động lại và đạt hiệu suất cao để kiểm soát chính xác trong môi trường chân không.

Các lô hàng mục tiêu có khối lượng từ 0.5 đến 13 tấn – bao gồm xe tự hành, mô-đun sinh sống, máy phát điện, hệ thống liên lạc, hoặc xe địa hình Mặt Trăng.

Helios đã bước vào giai đoạn phát triển sâu, với chuyến bay đầu tiên dự kiến vào cuối năm 2026. Impulse kỳ vọng sẽ thực hiện nhiều chuyến bay mỗi năm từ 2028.

Pixnapping: Mối đe dọa Android đánh cắp dữ liệu ví tiền số từ màn hình

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Carnegie Mellon đã phát hiện một lỗ hổng mới trên Android có tên là “Pixnapping”. Kỹ thuật này cho phép hacker đánh cắp dữ liệu hiển thị trên màn hình – như cụm từ khôi phục ví tiền mã hóa (seed phrase) và mã xác thực hai yếu tố (2FA) – mà không cần quyền truy cập đặc biệt.

Pixnapping khai thác một kỹ thuật phụ kênh GPU gọi là GPU.zip. Khi người dùng cài đặt một ứng dụng độc hại, nó sẽ âm thầm gọi các ứng dụng khác như ví tiền mã hóa hoặc Google Authenticator, rồi sử dụng các hoạt động đồ họa để phân tích từng pixel hiển thị thông tin nhạy cảm.

Khi màn hình trở thành điểm yếu Hacker có thể đánh cắp dữ liệu ví tiền số chỉ bằng cách nhìn vào từng pixel. (Nguồn: Crytonews)

Cuộc tấn công đã được thử nghiệm thành công trên các thiết bị Google Pixel 6 đến Pixel 9 và Samsung Galaxy S25, chạy Android 13 đến 16. Tỷ lệ khôi phục mã 2FA dao động từ 29% đến 73% và có thể lấy trọn mã sáu chữ số trong vòng chưa đầy 30 giây.

Các chuyên gia khuyên người dùng tiền mã hóa không nên hiển thị seed phrase hoặc mã 2FA trên thiết bị kết nối internet. Thay vào đó, nên sử dụng ví phần cứng để lưu trữ khóa riêng và cụm từ khôi phục một cách an toàn.

Instagram tăng cường bảo vệ nội dung cho người dùng tuổi teen

Instagram đã mở rộng chế độ bảo vệ cho tài khoản tuổi teen, áp dụng mặc định chế độ “13+” – tương đương chuẩn PG-13 của phim ảnh – để hạn chế nội dung không phù hợp cho người dưới 18 tuổi. Phụ huynh có thể chọn chế độ “nội dung giới hạn” nghiêm ngặt hơn, ngăn teen xem, bình luận hoặc nhận bình luận dưới bài đăng. Teen không thể thay đổi thiết lập này nếu không có sự cho phép của cha mẹ.

Instagram cho biết họ đang bảo vệ thanh thiếu niên bằng cách giới hạn họ ở nội dung PG-13. (Nguồn: MSN)

Instagram sẽ chặn kết quả tìm kiếm liên quan đến các từ khóa trưởng thành như “rượu” hay “máu me”, kể cả khi bị viết sai chính tả. Các tài khoản chia sẻ nội dung không phù hợp sẽ bị ngăn không cho theo dõi, nhắn tin hoặc bình luận với teen.

Nền tảng sử dụng AI để dự đoán tuổi người dùng và áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp. Các phản hồi từ AI cũng được điều chỉnh theo chuẩn PG-13 để tránh nội dung không phù hợp.