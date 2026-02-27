Phát hiện 2 kho lạnh chứa gần 6 tấn đuôi, chân trâu bò bốc mùi thối ở Thanh Hoá

(VTC News) -

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh vừa chủ trì phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Đội Quản lý thị trường số 09 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá) thực hiện kiểm tra đột xuất 2 kho lạnh đồng thời là cơ sở thu mua, chế biến xương, đuôi, chân trâu, bò tại xã Hoàng Giang và xã Thọ Long (tỉnh Thanh Hóa).

Lực lượng chức năng kiểm tra 2 kho lạnh và cũng là cơ sở chế biến xương, chân, đuôi và gân trâu bò ở xã Thọ Long và Hoàng Giang (Thanh Hoá). (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Hai cơ sở bị kiểm tra gồm hộ kinh doanh Lê Thị Nhang (SN 1964 trú xã Thọ Long) và hộ kinh doanh Lê Văn Thảo (SN 1984 trú xã Hoàng Giang, tỉnh Thanh Hóa). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong 2 kho lạnh chứa số lượng lớn xương, đuôi, chân, gân trâu, bò đang được sơ chế với tổng khối lượng gần 6 tấn.

Trong quá trình kiểm tra, chủ các hộ kinh doanh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng nói trên. Trong đó, có nhiều sản phẩm bốc mùi hôi, có dấu hiệu hư hỏng nhưng vẫn được bảo quản để tiếp tục chế biến.

Làm việc với lực lượng chức năng, các chủ hộ thừa nhận thu gom số hàng hóa trôi nổi trên thị trường. Sau đó, sơ chế, phân loại và bán lại cho các tiểu thương, quán phở, quán lẩu, quán nhậu tại địa phương để tiêu thụ.

Nhiều sản phẩm là chân, gân, đuôi, xương trâu bò không rõ nguồn gốc bốc mùi hôi thối, nhưng vẫn được bảo quản để tiếp tục chế biến.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ nguồn gốc số thực phẩm trên, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối với những người liên quan.

Cách đây gần 1 tháng, Phòng An ninh Kinh tế Công an TP Hà Nội phối hợp Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) kiểm tra cơ sở chế biến thuộc Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Dũng Phát ở thôn Vạn Phúc (xã Nam Phù).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang sản xuất, kinh doanh lòng lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, có mùi hôi thối, chuyển màu, không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.

Kiểm tra kho lạnh, lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 59 tấn lòng nguyên liệu được cấp đông trong 3 container từ 4 đến 6 tháng; 1 tấn lòng đang trong quá trình sơ chế; 3,6 tấn lòng đã thành phẩm.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, toàn bộ số hàng hóa trên được thu mua trôi nổi từ các cá nhân và một số doanh nghiệp không rõ nguồn gốc, chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hoá.