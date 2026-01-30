Phát hiện gần 60 tấn lòng lợn bốc mùi, đổi màu bên trong kho lạnh ở Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 29/1, Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Hà Nội phối hợp Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) kiểm tra cơ sở chế biến thuộc Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Dũng Phát, địa chỉ tại thôn Vạn Phúc, xã Nam Phù.

Lòng lợn chuyển màu, bốc mùi hôi thối.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang sản xuất, kinh doanh lòng lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, có mùi hôi thối, chuyển màu, không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.

Kiểm tra kho lạnh, lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 59 tấn lòng nguyên liệu được cấp đông trong 3 container từ 4 đến 6 tháng; 1 tấn lòng đang trong quá trình sơ chế; 3,6 tấn lòng đã thành phẩm.

Lòng lợn được đóng trong bao tải.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, toàn bộ số hàng hóa trên được thu mua trôi nổi từ các cá nhân và một số doanh nghiệp không rõ nguồn gốc, chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hoá.

Hiện lực lượng chức năng tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định.