Xác minh clip xe biển xanh đi ngược chiều, sang đường ẩu ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Xe ô tô biển xanh sang đường ẩu, suýt gây tai nạn tại phường Phú Yên, Đắk Lắk. (Clip do tài khoản C.Q.L chia sẻ)

Ngày 27/9, Đội Cảnh sát giao thông Đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đã tiếp nhận thông tin và đang xác minh vụ một ô tô biển xanh có dấu hiệu đi ngược chiều trên đường Hùng Vương (phường Phú Yên, Đắk Lắk) rồi bất ngờ rẽ phải vào hướng sân bay Tuy Hòa, gây nguy hiểm cho một một ô tô khác đang đi đúng làn đường khi phải thắng gấp.

Hình ảnh xe biển xanh có dấu hiệu đi ngược làn đường, rẽ phải gấp, suýt gây tai nạn cho xe khác. (Ảnh cắt từ Clip)

Cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện clip do tài khoản có tên C.Q.L đăng tải trên Facebook đăng tải với nội dung "Xe chạy ẩu gây tai nạn rồi bỏ chạy".

Theo clip chia sẻ, lúc 11h43 ngày 27/9 tại đoạn đường tỉnh 650 ngã ba Thăng Long - Phú Yên, xe biển xanh có dấu hiệu đi ngược chiều từ bên kia đường và rẽ phải không quan sát. Cũng tại thời điểm, xe của anh C.Q.L (quê Cà Mau) đang đi trên làn đường có tốc độ cho phép là 90km/h, nhưng gần tới giao lộ anh L. đã giảm dần xuống 76km/h.

Tuy nhiên, xe biển số xanh rẽ phải bất ngờ vào sân bay Tuy Hòa khiến xe của anh C.Q.L có gắn camera đi đúng làn đường đang chạy với tốc độ cao phải thắng gấp, rất may anh L. xử lý kịp thời nên không xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

"Xe tôi đang chạy từ hướng phường Phú Yên về danh thắng Mũi Điện (tỉnh Đắk Lắk) thì gặp sự cố trên. Nhờ tôi đi làn giữa nên mới xử lý kịp tình huống, dừng xe kịp thời nên 2 xe tránh được va chạm trong gang tấc", tài khoản C.Q.L chia sẻ

Ngoài ra, tài khoản C.Q.L còn chia sẻ, việc mình đăng clip lên mạng xã hội vì bức xúc với thái độ của tài xế xe biển xanh. Lẽ ra khi xảy ra việc như vậy, tài xế này phải dừng xe để trao đổi, nhưng không, người này lái xe chạy thẳng. Lúc xảy ra vụ việc, chỉ có một số tài xế xe công nghệ cũng chứng kiến, họ đến hỏi han và chia sẻ.

Hiện lực lượng chức năng đang tra cứu, xác minh danh tính tài xế và xe trên thuộc đơn vị, cơ quan nào để xem xét, xử lý.