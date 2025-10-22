Ô tô phóng ngược chiều trên cao tốc Móng Cái - Vân Đồn suýt gây tai nạn thảm khốc

(VTC News) -

Đoạn video chia sẻ khoảnh khắc một ô tô con đi ngược chiều trên cao tốc Móng Cái - Vân Đồn suýt gây tai nạn.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Đội CSGT Đường bộ Cao tốc số 2 cho biết đơn vị đang vào cuộc xác minh vụ việc một ô tô phóng ngược chiều trên cao tốc Móng Cái - Vân Đồn rạng sáng 22/10 suýt gây ra tai nạn nghiêm trọng.

“Sau khi có kết quả xác minh, chúng tôi sẽ cung cấp đến cơ quan báo chí”, vị lãnh đạo Đội CSGT Đường bộ Cao tốc số 2 cho hay.

Ô tô đi ngược chiều, phóng vun vút trên cao tốc Móng Cái - Vân Đồn suýt gây tai nạn thảm khốc.

Theo đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội, khoảng gần 1h ngày 22/10, trên tuyến cao tốc Móng Cái - Vân Đồn xuất hiện một ô tô con đi ngược chiều ngay tại làn 1 giáp dải phân cách. Làn này cho phép ô tô chạy tốc độ 120km/h.

Khoảnh khắc ghi lại khiến người xem lẫn người lái ô tô đi đúng chiều không khỏi “thót tim” khi suýt nữa đã xảy ra tai nạn thảm khốc do gặp phải xe đi ngược.

Thời điểm này, hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến cao tốc không hoạt động nên trời tối đen, may mắn tài xế đi đúng chiều đã đánh lái kịp thời để tránh chiếc xe đi ngược trên cao tốc.

Dân mạng bày tỏ bức xúc trước hành vi coi thường tính mạng, pháp luật của tài xế chạy ngược chiều trên cao tốc và mong muốn cơ quan chức năng sớm xác minh, xử lý nghiêm vi phạm của tài xế.