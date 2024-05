Phân luồng giao thông phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Để bảo đảm an toàn giao thông, phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, tạo điều kiện cho Nhân dân, khách tham quan, du lịch di chuyển an toàn, thông suốt, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức cấm đường, phân luồng, điều tiết, hướng dẫn di chuyển cho các loại phương tiện tham gia giao thông cụ thể như sau:

Lịch phân luồng ngày 5/5

Từ 6h30 đến khi kết thúc chương trình Tổng duyệt "Lễ diễu binh, diễu hành" cùng ngày (thời gian kết thúc cụ thể sẽ do lực lượng chức năng tại các chốt thông báo và điều tiết):

- Tạm cấm tất cả các loại phương tiện giao thông (trừ phương tiện có phù hiệu A, B, C, an ninh, ban tổ chức, đại biểu, báo chí - press, phục vụ và xe mô tô của diễn viên, lễ tân có thẻ lễ tân, phục vụ và các loại xe ưu tiên) lưu thông trên các tuyến sau:

Đường Võ Nguyên Giáp: Từ sau ngã ba giao với đường Đỗ Nhuận (đường đi khu du lịch sinh thái Him Lam) đến ngã ba giao với đường Nguyễn Trãi (đường vào trại 1); Đường Hoàng Công Chất: Từ Sân vận động tỉnh đến ngã tư giao với đường Nguyễn Ngọc Bảo (đường đôi cạnh chợ Noong Bua); Toàn bộ đường Trường Chinh, đường Hoàng Văn Thái, đường Nguyễn Phú Xuyên Khung (đường đi qua Trường Mầm non Rainbow), đường Trần Can, đường Phan Đình Giót.

Trong thời gian trên, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức hướng đi cho các phương tiện như sau:

- Phương tiện di chuyển từ hướng Hà Nội đi Tây Trang (huyện Điện Biên) và ngược lại: Đường Võ Nguyên Giáp ↔ đường Đỗ Nhuận (đường đi Khu du lịch sinh thái Him Lam) ↔ đường Hoàng Văn Nô (đường Bệnh viện - Tà Lèng) ↔ đường 7/5 (ngã tư đèn đỏ Cục Thuế tỉnh) ↔ đường Hoàng Đạo Thúy (cạnh Trường Cao đẳng Y tế tỉnh) ↔ đường Lê Thái Tổ (đường Noong Bua - Pú Tỉu) ↔ đường Nguyễn Trãi (ngã tư Trại 1) ↔ đường Võ Nguyên Giáp (ngã ba Toyota Tây Bắc) ↔ Tây Trang.

- Phương tiện di chuyển từ hướng Tây Trang (huyện Điện Biên) đi Lai Châu và ngược lại: Quốc lộ 279 ↔ đường Lưu Viết Thoảng (nối từ QL279 với QL12 tại cây xăng C4 đi qua cầu C4) ↔ Quốc lộ 12 (ngã tư C4) ↔ đường Tạ Quốc Luật (đường qua Hầm Đờ Cát) ↔ đường Phạm Văn Đồng (từ ngã năm cầu Mường Thanh cũ đến Bến xe cũ) ↔ đường Nguyễn Hữu Thọ (ngã ba vòng xuyến Bến xe cũ đến đến C13) ↔ đường Hoàng Anh (ngã tư C13 đến ngã tư Độc Lập) ↔ Quốc lộ 12 ↔ Lai Châu.

- Phương tiện di chuyển từ hướng Hà Nội đi Lai Châu và ngược lại: Đường Võ Nguyên Giáp ↔ đường Đỗ Nhuận (đường đi Khu du lịch sinh thái Him Lam) ↔ đường Hoàng Văn Nô (đường Bệnh Viện - Tà Lèng) ↔ đường 7/5 (ngã tư đèn đỏ Cục Thuế tỉnh) ↔ đường Hoàng Đạo Thúy (cạnh Trường Cao đẳng Y tế tỉnh) ↔ đường Lê Thái Tổ (đường Noong Bua - Pú Tỉu) ↔ đường Nguyễn Trãi (đường đi Trại 1) ↔ đường Võ Nguyên Giáp (ngã ba Toyota Tây Bắc) ↔ đường Lưu Viết Thoảng (nối từ QL279 với QL12 tại cây xăng C4 đi qua cầu C4) ↔ Quốc lộ 12 (ngã tư C4) ↔ đường Tạ Quốc Luật (đường qua Hầm Đờ Cát) ↔ đường Phạm Văn Đồng (từ ngã năm cầu Mường Thanh cũ đến Bến xe cũ) ↔ đường Nguyễn Hữu Thọ (ngã ba vòng xuyến Bến xe cũ đến đến C13) ↔ đường Hoàng Anh (ngã tư C13 đến ngã tư Độc Lập) ↔ Quốc lộ 12 ↔ Lai Châu.

Từ 18h ngày 5/5/2024 đến khi kết thúc chương trình Tổng duyệt nghệ thuật đặc biệt và "Bắn pháo hoa nổ tầm cao" cùng ngày (thời gian kết thúc cụ thể sẽ do lực lượng chức năng tại các chốt thông báo và điều tiết):

Tạm cấm tất cả các loại phương tiện giao thông (trừ phương tiện có phù hiệu A, B, C, an ninh, ban tổ chức, đại biểu, báo chí - press, phục vụ và xe mô tô của diễn viên, lễ tân có thẻ lễ tân, phục vụ và các loại xe ưu tiên) lưu thông trên các tuyến sau:

- Tuyến đường Võ Nguyên Giáp: Từ ngã ba giao với đường Trần Đăng Ninh (ngã ba vòng xuyến Chợ Trung tâm 1) đến ngã tư giao với đường Hoàng Công Chất (ngã tư đèn đỏ Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ).

- Tuyến đường Trần Can: Từ ngã tư giao nhau với đường Võ Nguyên Giáp (ngã tư đèn đỏ Bưu điện tỉnh) đến ngã ba giao nhau với đường Trường Chinh (ngã ba cổng Chợ Trung tâm 3, cạnh nhà thuốc Long Châu).

- Tuyến đường Phan Đình Giót: Từ ngã ba giao nhau với đường Võ Nguyên Giáp (cạnh UBND tỉnh) đến ngã ba giao nhau với đường Trường Chinh (cạnh nhà thuốc Quang Anh và Sân vận động tỉnh).

- Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh: Từ ngã ba giao nhau với đường Trần Đăng Ninh (đối diện Him Lam Plaza) đến ngã tư giao nhau với đường Phạm Văn Đồng (đối diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Trong thời gian trên, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức hướng đi cho các phương tiện tải, xe khách, xe đầu kéo như sau:

- Phương tiện di chuyển từ Tây Trang đi Lai Châu và ngược lại theo lộ trình: Quốc lộ 279 ↔ đường Võ Nguyên Giáp (ngã tư A1) ↔ đường Hoàng Công Chất (cầu Al) ↔ đường Nguyễn Hữu Thọ ↔ Lai Châu.

- Phương tiện di chuyển từ Tây Trang đi Hà Nội và ngược lại theo lộ trình: Quốc lộ 279 ↔ đường Võ Nguyên Giáp (ngã tư Al) ↔ đường Hoàng Văn Thái ↔ đường Trường Chinh (ngã ba đường mới) ↔ đường Võ Nguyên Giáp ↔ Hà Nội.

- Phương tiện di chuyển từ Lai Châu đi Hà Nội và ngược lại theo lộ trình: Quốc lộ 12 ↔ đường Nguyễn Hữu Thọ (ngã ba vòng xuyến Bến xe khách cũ) ↔ đường Trần Đăng Ninh (cầu Thanh Bình) ↔ đường Võ Nguyên Giáp (ngã 3 vòng xuyến Chợ Trung tâm I) ↔ Hà Nội.

Phân luồng giao thông phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. (Ảnh: CA tỉnh Điện Biên)

Phân luồng ngày 6/5

Từ 18h ngày 6/5/2024 đến khi kết thúc Chương trình nghệ thuật đặc biệt và "Bắn pháo hoa nổ tầm cao" cùng ngày, tạm cấm tất cả các loại phương tiện giao thông (trừ phương tiện có phù hiệu A, B, C, an ninh, ban tổ chức, đại biểu, báo chí - press, phục vụ và xe mô tô của diễn viên, lễ tân có thẻ lễ tân, phục vụ và các loại xe ưu tiên) như sau:

- Tuyến đường Võ Nguyên Giáp: Từ ngã ba giao với đường Trần Đăng Ninh (ngã ba vòng xuyến Chợ Trung tâm 1) đến ngã tư giao với đường Hoàng Công Chất (ngã tư đèn đỏ Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ).

- Tuyến đường Trần Can: Từ ngã tư giao nhau với đường Võ Nguyên Giáp (ngã tư đèn đỏ Bưu điện tỉnh) đến ngã ba giao nhau với đường Trường Chinh (ngã ba cổng Chợ Trung tâm 3, cạnh nhà thuốc Long Châu).

- Tuyến đường Phan Đình Giót: Từ ngã ba giao nhau với đường Võ Nguyên Giáp (cạnh UBND tỉnh) đến ngã ba giao nhau với đường Trường Chinh (cạnh nhà thuốc Quang Anh và Sân vận động tỉnh).

- Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh: Từ ngã ba giao nhau với đường Trần Đăng Ninh (đối diện Him Lam Plaza) đến ngã tư giao nhau với đường Phạm Văn Đồng (đối diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Trong thời gian trên, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức hướng đi cho các phương tiện tạm cấm như sau:

- Phương tiện di chuyển từ Tây Trang đi Lai Châu và ngược lại theo lộ trình: Quốc lộ 279 ↔ đường Võ Nguyên Giáp (ngã tư Al) ↔ đường Hoàng Công Chất (cầu Al) ↔ đường Nguyễn Hữu Thọ ↔ Lai Châu.

- Phương tiện di chuyển từ Tây Trang đi Hà Nội và ngược lại theo lộ trình: Quốc lộ 279 ↔ đường Võ Nguyên Giáp (ngã tư Al) ↔ đường Hoàng Văn Thái ↔ đường Trường Chinh (ngã ba đường mới) ↔ đường Võ Nguyên Giáp ↔ Hà Nội.

- Phương tiện di chuyển từ Lai Châu đi Hà Nội và ngược lại theo lộ trình: Quốc lộ 12 ↔ đường Nguyễn Hữu Thọ (ngã ba vòng xuyến Bến xe khách cũ) ↔ đường Trần Đăng Ninh (cầu Thanh Bình) ↔ đường Võ Nguyên Giáp (ngã 3 vòng xuyến Chợ Trung tâm 1) ↔ Hà Nội.

Trong ngày 7/5

Từ 06h30 ngày 7/5/2024 đến khi kết thúc chương trình "Lễ diễu binh, diễu hành" cùng ngày, tạm cấm tất cả các loại phương tiện giao thông (trừ phương tiện có phù hiệu A, B, C, an ninh, ban tổ chức, đại biểu, báo chí - press, phục vụ và xe mô tô của diễn viên, lễ tân có thẻ lễ tân, phục vụ và các loại xe ưu tiên theo quy định) như sau:

- Đường Võ Nguyên Giáp: Từ sau ngã ba giao với đường Đỗ Nhuận (đường đi Khu du lịch sinh thái Him Lam) đến ngã ba giao với đường Nguyễn Trãi (đường vào trại 1).

- Đường Hoàng Công Chất: Từ Sân vận động tỉnh đến ngã tư giao với đường Nguyễn Ngọc Bảo (đường đôi cạnh chợ Noong Bua).

- Toàn bộ đường Trường Chinh, đường Hoàng Văn Thái, đường Nguyễn Phú Xuyên Khung, đường Trần Can, đường Phan Đình Giót.

Trong thời gian trên, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức hướng đi cho các phương tiện xe tải, xe khách, xe đầu kéo tạm cấm như sau:

- Phương tiện di chuyển từ hướng Hà Nội đi Tây Trang (huyện Điện Biên) và ngược lại: Đường Võ Nguyên Giáp ↔ đường Đỗ Nhuận (đường đi Khu du lịch sinh thái Him Lam) ↔ đường Hoàng Văn Nô (đường Bệnh Viện - Tà Lèng) ↔ đường 7/5 (ngã tư đèn đỏ Cục Thuế tỉnh) ↔ đường Hoàng Đạo Thúy (cạnh Trường Cao đẳng Y tế tỉnh) ↔ đường Lê Thái Tổ (đường Noong Bua - Pú Tỉu) ↔ đường Nguyễn Trãi (ngã tư Trại 1) ↔ đường Võ Nguyên Giáp (ngã ba Toyota Tây Bắc) ↔ Tây Trang.

- Phương tiện di chuyển từ hướng Tây Trang (huyện Điện Biên) đi Lai Châu và ngược lại: Quốc lộ 279 ↔ đường Lưu Viết Thoảng (nối từ QL279 với QL12 tại cây xăng C4 đi qua cầu C4) ↔ Quốc lộ 12 (ngã tư C4) ↔ đường Tạ Quốc Luật (đường qua Hầm Đờ Cát) ↔ đường Phạm Văn Đồng (từ ngã năm cầu Mường Thanh cũ đến Bến xe cũ) ↔ đường Nguyễn Hữu Thọ (ngã ba vòng xuyến Bến xe cũ đến đến C13) ↔ đường Hoàng Anh (ngã tư C13 đến ngã tư Độc Lập) ↔ Quốc lộ 12 ↔ Lai Châu.

- Phương tiện di chuyển từ hướng Hà Nội đi Lai Châu và ngược lại: Đường Võ Nguyên Giáp ↔ đường Đỗ Nhuận (đường đi Khu du lịch sinh thái Him Lam) ↔ đường Hoàng Văn Nô (đường Bệnh viện - Tà Lèng) ↔ đường 7/5 (ngã tư đèn đỏ Cục Thuế tỉnh) ↔ đường Hoàng Đạo Thúy (cạnh Trường Cao đẳng Y tế tỉnh) ↔ đường Lê Thái Tổ (đường Noong Bua - Pú Tỉu) ↔ đường Nguyễn Trãi (đường đi Trại 1) ↔ đường Võ Nguyên Giáp (ngã ba Toyota Tây Bắc) ↔ đường Lưu Viết Thoảng (nối từ QL279 với QL12 tại cây xăng C4 đi qua cầu C4) ↔ Quốc lộ 12 (ngã tư C4) ↔ đường Tạ Quốc Luật (đường qua Hầm Đờ Cát) ↔ đường Phạm Văn Đồng (từ ngã năm cầu Mường Thanh cũ đến Bến xe cũ) ↔ đường Nguyễn Hữu Thọ (ngã ba vòng xuyến Bến xe cũ đến C13) ↔ đường Hoàng Anh (ngã tư C13 đến ngã tư Độc Lập) ↔ Quốc lộ 12 ↔ Lai Châu.