Phân khúc xe hạng A đầu năm 2026: Hyundai Grand i10 chiếm lĩnh thị phần

(VTC News) -

Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng đầu năm 2026 ghi nhận sự sụt giảm về nhu cầu đối với các dòng xe đô thị cỡ nhỏ hạng A.

Trái ngược với không khí sôi động của các phân khúc gầm cao, nhóm xe này đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các mẫu xe điện giá rẻ và xe đa dụng cỡ trung.

Theo dữ liệu bán hàng mới nhất, toàn phân khúc xe hạng A chỉ tiêu thụ được 527 xe trong tháng 1/2026, ghi nhận mức giảm so với con số 649 xe của tháng 12/2025.

Trong đó, Hyundai Grand i10 tiếp tục khẳng định vị thế chủ lực với 364 chiếc được bàn giao, chiếm gần 70% thị phần toàn phân khúc.

Đối thủ trực tiếp Toyota Wigo xếp vị trí tiếp theo với doanh số 163 xe, giảm đáng kể so với mức 232 xe ghi nhận vào tháng 12/2025.

Mẫu xe này chứng tỏ sức hút bền bỉ nhờ sự cân bằng giữa trang bị tiện nghi và chi phí vận hành, đáp ứng tốt nhu cầu của nhóm khách hàng mua xe lần đầu hoặc kinh doanh dịch vụ.

Riêng mẫu Kia Morning hiện không còn xuất hiện trong báo cáo chi tiết khi đơn vị phân phối gộp chung vào nhóm các dòng xe khác, thay vì mức doanh số khiêm tốn 36 chiếc vào cuối năm ngoái.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự hạ nhiệt của phân khúc xe hạng A đến từ hai yếu tố.

Thứ nhất là sự trỗi dậy mạnh mẽ của các mẫu xe điện cùng kích cỡ như VinFast VF 5, vốn đang thu hút khách hàng nhờ ưu đãi thuế và chi phí vận hành thấp. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của các dòng xe điện mini như Vinfast VF3 với lợi thế nhỏ gọn trong đô thị và có giá bán dễ tiếp cận hơn.

Thứ hai, sự xuất hiện của các dòng xe gầm cao hạng B với mức giá tốt hơn cũng khiến người dùng sẵn sàng chi thêm tiền để đổi lấy không gian rộng rãi.

Áp lực này buộc các hãng xe xăng phải điều chỉnh chiến lược giá bán để duy trì sức cạnh tranh trong suốt năm 2026.