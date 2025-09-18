Phản hồi xung quanh cảnh báo mất an toàn khi trồng cây ở dải phân cách cao tốc

Tại cuộc họp mới đây giữa Cục CSGT (Bộ Công an), Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đăng kiểm Việt Nam (cùng thuộc Bộ Xây dựng), Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT đã có cảnh báo về nguy cơ mất an toàn khi trồng cây tại dải phân cách giữa đường.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT

"Kinh nghiệm ở nhiều nước cho thấy, cần hạn chế trồng cây xanh tại dải phân cách giữa nhưng tại nước ta đang diễn ra phổ biến. Chúng ta cần phải đánh giá lại, có tiêu chuẩn khoảng cách dải phân cách giữa rộng bao nhiêu thì mới đủ điều kiện trồng cây, bởi khi trồng cây phải có hoạt động chăm, bón, cắt tỉa, tưới nước... đều có nguy cơ gây mất an toàn giao thông", Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình nêu quan điểm.

Cục CSGT nêu ví dụ tại Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc): "Họ đặt dải phân cách cứng bằng bê tông và hàng rào ở phía trên. Họ chỉ trồng cây ở những nơi có đủ rộng, đảm bảo an toàn. Thực trạng trên tuyến cao tốc Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) khi thường xuyên có tình trạng cây xanh che lấp biển báo, gây khó khăn cho người tham gia giao thông".

Về vấn đề này, đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng: "Việc trồng cây xanh trên đường cao tốc ở Việt Nam chủ yếu được thực hiện trước năm 2020 ở các tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ, Cầu Giẽ - Ninh Bình và Nội Bài - Lào Cai, các tuyến khác không trồng. Việc trồng hay không trồng cây thuộc về cơ quan chủ đầu tư tuyến đường cao tốc. Từ năm 2020 đến nay, không có dự án cao tốc nào quay lại phương án trồng cây".

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc trồng cây trên dải phân cách giữa có hai mặt. Thứ nhất, cây xanh ở dải phân cách giữa sẽ giúp giảm bụi, hạn chế chói lóa từ xe đi ngược chiều và cải thiện cảnh quan môi trường. Tuy nhiên, mặt thứ hai, việc chăm sóc cây xanh sẽ phức tạp hơn so với việc bảo trì tường rào bê tông hoặc thép.

Các tuyến đường tốc độ di chuyển cho phép tới 90km/h như Võ Nguyên Giáp, Đại lộ Thăng Long ở Hà Nội đều được trồng nhiều xanh ở dải phân cách giữa vừa tạo cảnh quan vừa giúp chống chói khi phương tiện di chuyển.

“Trên thế giới cũng không có quy định không trồng cây xanh ở các dải phân cách giữa, nhưng đa số các nước trồng cây bụi thấp, nhất là khi dải phân cách rộng. Một số tuyến để dự phòng mở rộng thường không kiên cố hóa dải phân cách nhằm tránh lãng phí, có thể trồng cây để vừa tạo cảnh quan vừa giúp giảm chấn khi xảy ra tai nạn.

Việc trồng cây ở dải phân cách giữa không phải phản tác dụng, chỉ có điều việc chăm sóc phức tạp hơn. Tuy nhiên, trong quá trình bảo trì, đã có quy định phải đặt cảnh báo giao thông để các phương tiện khác nhận biết và tránh va chạm. Xét về khoa học, khó có thể khẳng định trồng cây ở dải phân cách giữa là cần hay không cần, có tác dụng hay không.

Tuy nhiên, với lưu lượng phương tiện ngày càng tăng, từ 3-4 triệu xe năm 2020 lên hơn 10 triệu xe hiện nay, quan điểm của Cục là không khuyến khích trồng cây xanh ở dải phân cách giữa, mà ưu tiên sử dụng dải phân cách cứng bằng bê tông để dễ bảo trì và an toàn hơn. Chỉ khi dải phân cách rất rộng, có quỹ đất dự trữ cho mở rộng hoặc làm metro, mới nên trồng cây bụi thấp", đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho hay.

Trước đó, vào khoảng 9h18 ngày 15/9, ô tô limousine mang biển kiểm soát 29E-127.XX do tài xế Trần Văn T. (SN 1995) cầm lái, chạy trên cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình. Khi đến Km222+800 (địa phận tỉnh Ninh Bình) ô tô này bất ngờ đâm vào đuôi xe tưới cây do tài xế Nguyễn Hữu C. (SN 1982) điều khiển đang đi sát dải phân cách giữa.

Cú va chạm mạnh khiến ô tô limousine lật nghiêng, sau đó va chạm với 2 ô tô khác đang đi cùng chiều. Vụ tai nạn khiến 10 người trên ô tô limousine bị thương, 11 người khác trên ô tô khách loại 30 chỗ ngồi bị xây xước, tất cả được lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện.