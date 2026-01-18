Nam diễn viên vừa giành giải Cánh Diều Vàng, 'soái ca' phim giờ vàng VTV

(VTC News) -

Diễn viên Mạnh Trường vừa giành giải thưởng Cánh Diều Vàng hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất với vai Trung tá Đại trong bộ phim Không thời gian.

Mạnh Trường giành giải Cánh diều vàng cho hạng mục Nam diễn viên truyền hình xuất sắc.

Trung tá Đại hoàn toàn khác so với những nhân vật lịch lãm, hào hoa anh từng đảm nhận. "Đại trong phim là chiến sĩ thời bình lúc nào cũng mạnh mẽ, hy sinh hết mình vì công việc. Thông qua vai diễn và bộ phim này, khán giả sẽ thấy dù thời chiến hay thời bình, người lính vẫn luôn hy sinh rất lớn cho Tổ quốc", Mạnh Trường chia sẻ.

Để phù hợp với vai diễn, anh giảm cân, làn da sạm đi vì nắng gió thao trường. Sự lăn xả ấy mang đến một Mạnh Trường gai góc, đời hơn, vai diễn được giới chuyên môn đánh giá cao.

Mạnh Trường, sinh năm 1985, là một trong những nam diễn viên được yêu thích nhất của truyền hình phía Bắc. Suốt nhiều năm, nam diễn viên gắn với hình ảnh ''soái ca'', đàn ông thành đạt, lãng mạn, chiều chuộng phụ nữ.

Khán giả truyền hình yêu thích anh qua các bộ phim như Zippo, mù tạt và em, Tuổi thanh xuân, Ngược chiều nước mắt, Cả một đời ân oán, Chạy trốn thanh xuân, Hương vị tình thân, Đừng nói khi yêu… Gần đây, anh tiếp tục gây chú ý khi vào vai Phạm Ngọc Triển – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Việt Đông trong Lằn ranh, một nhân vật bí ẩn, nhiều lớp tính cách, mảng tối.

Mạnh Trường trong vai Triển - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Việt Đông trong "Lằn ranh" gây sốt.

Triển là kiểu người khéo léo trong các mối quan hệ, luôn tỏ ra điềm đạm, biết làm vừa lòng người khác. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài đó là sự mập mờ, tham vọng và khó đoán. Nhân vật vừa là người chồng biết chiều vợ, vừa là “trợ thủ” không làm mất lòng ai, nhưng cũng có thể đang âm thầm tính toán những nước đi riêng. Chính sự đa diện này khiến Triển trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội, đồng thời đánh dấu bước chuyển của Mạnh Trường khỏi khuôn mẫu quen thuộc.

Mạnh Trường từng lý giải điểm đặc biệt nhất của vai Triển chính là sự khó đoán. Anh chia sẻ: “Nhân vật của tôi không hoàn toàn chính diện, cũng không hẳn phản diện, mà có nhiều mặt, nhiều tầng. Khán giả sẽ phải xem đến cuối mới hiểu anh ta thực sự là ai. Với tôi, đó là điều thú vị nhất, được thử thách bản thân và khiến người xem bất ngờ”.

Nam diễn viên cho biết anh chủ động thay đổi cách chọn vai và tiết chế hình ảnh của mình trên màn ảnh. Khoảng một đến hai bộ phim gần đây, Mạnh Trường bắt đầu hạn chế các cảnh tình cảm, không phải vì vợ mà vì các con. Anh chia sẻ, khi con gái lớn bước vào tuổi trưởng thành, cách nhìn nhận của con về những cảnh phim của bố cũng khác trước.

Vì thế, trong Lằn ranh, khi đạo diễn gợi ý thêm một nụ hôn cho cảnh vợ chồng, Mạnh Trường đã thẳng thắn từ chối. Anh cho rằng đến lúc bản thân cần tiết chế hơn, không thể diễn những cảnh quá tình cảm như trước, thay vào đó tập trung vào chiều sâu tâm lý nhân vật.

Nam diễn viên từ chối diễn những cảnh hôn vì con gái.

"Con gái tôi giờ lớn rồi, 16 tuổi, đang học cấp ba, đủ nhạy cảm để quan sát và có suy nghĩ riêng. Tôi thấy ngại nếu để con nhìn thấy bố đóng những cảnh tình tứ quá mức trên truyền hình.

Ở tuổi này, con bắt đầu nhạy cảm, có quan sát và cảm nhận riêng. Tôi nghĩ mình nên giữ hình ảnh chừng mực hơn một chút. Cũng chính sự chững chạc, ít bộc lộ của con khiến tôi càng ý thức rõ hơn về điều đó", Mạnh Trường chia sẻ.

Không chỉ thay đổi trong lựa chọn vai, Mạnh Trường còn giãn nhịp đóng phim để dành thời gian cho gia đình. Nếu trước đây có năm anh tham gia cùng lúc hai dự án, thậm chí song hành hai ê-kíp, thì hiện tại nam diễn viên thường nghỉ nửa năm mới nhận phim mới. Theo anh, khi các con lớn hơn, gia đình cần được ưu tiên nhiều hơn.

Ngoài sự nghiệp ổn định, đời tư của Mạnh Trường cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Anh và bà xã Lan Phương có hơn 20 năm bên nhau, về chung một nhà từ năm 2008. Vợ chồng nam diễn viên hiện có ba người con: Chíp (14 tuổi), Bon (10 tuổi) và Bi (1 tuổi).

Bà xã Lan Phương cùng tuổi và là bạn học cấp 2 với nam diễn viên. Cô sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp, vóc dáng khỏe khoắn, thon gọn, quyến rũ nhờ chăm tập thể dục. Dù gắn bó hơn 20 năm nhưng vẫn giữ được sự ngọt ngào như vợ chồng son. Mạnh Trường thể hiện sự quan tâm đối với bà xã qua những cử chỉ nhỏ. Trên mạng xã hội, hai người thường xuyên đăng tải những hình ảnh tình tứ, lãng mạn.

Chia sẻ về vợ, Mạnh Trường từng nói anh bị thu hút từ ngoại hình thuở ban đầu, nhưng điều giữ họ gắn bó suốt nhiều năm chính là tính cách vô tư, thẳng thắn của bà xã. Sau khi kết hôn, vợ trở thành hậu phương vững chắc, quán xuyến gia đình và quản lý tài chính, giúp anh yên tâm theo đuổi nghề diễn.

Dù từng được gia đình đưa sang Đức định cư nhưng Lan Phương vẫn quyết ở lại Việt Nam để đồng hành cùng Mạnh Trường. Khi ấy, Mạnh Trường vẫn chưa có được tên tuổi vững chắc trong làng giải trí như hiện tại. Đây cũng là điều khiến anh xúc động mỗi khi kể về vợ.

Tổ ấm hạnh phúc của ''soái ca'' Mạnh Trường.

Con gái lớn của Mạnh Trường - bé Chíp - thời gian gần đây nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả, thậm chí được khen ngợi như “hoa hậu tương lai”. Trước sự quan tâm đó, nam diễn viên nói anh cảm thấy vui khi con được yêu mến, nhưng luôn nhắc nhở Chíp nhìn nhận mọi thứ một cách bình tĩnh, mọi người yêu quý do cảm tình, con không nên vì thế nghĩ mình là người nổi tiếng hay tự đặt mình ở vị trí đặc biệt.

Mạnh Trường cũng cho biết con gái khá chững chạc, không bị tác động bởi những lời khen “có cánh”. Anh thẳng thắn chia sẻ bản thân có chút lo lắng nếu con theo nghệ thuật quá sớm, bởi đây là nghề cần nhiều trải nghiệm và thời gian rèn luyện. Vì vậy, Mạnh Trường không định hướng Chíp nối nghiệp mình, ít nhất là trong giai đoạn hiện tại.

Ở tuổi 40, Mạnh Trường thừa nhận gia đình đã trở thành ưu tiên lớn nhất trong cuộc sống. Nếu trước đây anh từng mải miết với công việc thì hiện tại điều anh mong muốn nhất là có nhiều thời gian hơn cho vợ con. Chính sự bình yên bên gia đình giúp nam diễn viên giữ được cân bằng, để mỗi lần trở lại phim trường luôn tràn đầy năng lượng mới.