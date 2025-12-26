Đời thực kín tiếng của nữ viện phó viện kiểm sát phim giờ vàng VTV

(VTC News) -

Xuất hiện trên sóng phim giờ vàng, nữ diễn viên Hồng Diễm khiến khán giả bất ngờ khi rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh dịu dàng, cam chịu quen thuộc để hóa thân thành nữ lãnh đạo chính trực, cẩn trọng và quyết đoán.

Hồng Diễm đảm nhận vai Thu – viện phó viện kiểm sát tỉnh Việt Đông trong phim "Lằn ranh".

Trong bộ phim Lằn ranh, Hồng Diễm đảm nhận vai Thu – viện phó viện kiểm sát nhân dân tỉnh Việt Đông. Đây không chỉ là lần đầu cô thử sức với dòng phim chính luận mà còn là vai diễn đầu tiên có “chức tước” trong sự nghiệp diễn xuất. Trước đó, Hồng Diễm gần như gắn chặt với các nhân vật phụ nữ hiền lành, nhiều số phận trong phim gia đình – tâm lý.

Để phù hợp với hình tượng nữ kiểm sát viên, Hồng Diễm mạnh dạn cắt tóc ngắn, thay đổi phong cách trang điểm và thần thái diễn xuất. Sự thay đổi này khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng, bởi khác xa hình ảnh nữ tính, mềm mại vốn đã trở thành “thương hiệu” của cô trên màn ảnh nhỏ.

Để phù hợp vai diễn, nữ diễn viên đã cắt tóc ngắn, thay đổi phong cách.

Chia sẻ về vai diễn, Hồng Diễm thừa nhận đây là thử thách lớn khi lời thoại mang nặng tính chuyên môn, nhiều thuật ngữ xa lạ ngoài đời thường. Nỗi lo lớn nhất của cô không chỉ nằm ở việc nhớ thoại mà còn ở việc thể hiện được phong thái, bản lĩnh của một nữ lãnh đạo trong ngành kiểm sát. Sự hỗ trợ trực tiếp từ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, từ tư vấn chuyên môn đến định hướng diễn xuất, đã giúp nữ diễn viên dần tự tin và hoàn thiện vai diễn.

Trước Lằn ranh, Hồng Diễm ghi dấu ấn sâu đậm qua hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách như Cầu vồng tình yêu, Cả một đời ân oán, Hoa hồng trên ngực trái, Hướng dương ngược nắng, Những ngày không quên, Trạm cứu hộ trái tim… Các vai diễn của cô thường mang màu sắc đời thường, nội tâm, dễ tạo sự đồng cảm với khán giả.

Sự nghiệp bền bỉ giúp Hồng Diễm nhiều lần được vinh danh tại các giải thưởng truyền hình, trong đó có danh hiệu Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards. Điều đáng nói là dù hoạt động nghệ thuật suốt gần hai thập kỷ, cô vẫn duy trì được hình ảnh sạch, không scandal.

Hồng Diễm được mệnh danh ''mỹ nhân đẹp nhất phim VTV".

Hồng Diễm sinh năm 1983, xuất thân là người mẫu trước khi rẽ ngang sang diễn xuất. Cô sở hữu nhan sắc sắc nét, vóc dáng gợi cảm cùng gu thời trang tinh tế. Ngoài đời, cô thường xuất hiện với hình ảnh nữ tính, sang trọng, khác hẳn tạo hình nghiêm nghị của nữ viện phó viện kiểm sát trên màn ảnh.

Không chỉ đắt show phim truyền hình, Hồng Diễm còn là gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm lựa chọn làm đại diện. Tuy nhiên, trái với mức độ phủ sóng trong công việc, cô lại gần như “ẩn mình” trong đời sống cá nhân.

Nữ diễn viên kết hôn khá sớm, khi mới 25 tuổi. Chồng cô là doanh nhân, hơn vợ 12 tuổi. Sau 17 năm chung sống, cặp đôi có hai con, một trai một gái. Suốt gần hai thập kỷ, nữ diễn viên chưa từng công khai diện mạo hay danh tính ông xã, chỉ tiết lộ đôi điều trong những chia sẻ hiếm hoi.

Theo Hồng Diễm, việc giữ kín hình ảnh chồng là để tôn trọng mong muốn của chồng là không muốn xuất hiện trước công chúng và tránh những bàn tán không cần thiết. Dù không phô trương hạnh phúc trên mạng xã hội, nữ diễn viên cho biết cô may mắn khi có người bạn đời đồng điệu về suy nghĩ, luôn tin tưởng và ủng hộ vợ trong công việc.

Hồng Diễm cũng tâm sự rằng, ông xã rất chiều vợ con, luôn đứng ra bảo vệ gia đình, hay thể hiện tình cảm bằng hành động thiết thực chứ không lãng mạn. Có thời gian rảnh, anh sẽ đưa con đến tận trường quay để thăm nom, động viên vợ.

Người đẹp có lối sống kín tiếng, gần như không chia sẻ chuyện đời tư.

Trong suốt sự nghiệp, Hồng Diễm kiên trì nói không với cảnh nóng và những cảnh thân mật quá đà với bạn diễn nam. Quan điểm này từng gây tranh cãi, khi có ý kiến cho rằng điều đó hạn chế “phản ứng hóa học” trên màn ảnh. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn giữ nguyên tắc của mình, bởi cô cho rằng đó là cách tôn trọng gia đình và sự tin tưởng của chồng.

Chọn lọc vai diễn kỹ lưỡng, mỗi năm chỉ xuất hiện trong một đến hai dự án, Hồng Diễm ưu tiên chất lượng hơn số lượng. Ngoài diễn xuất, cô còn kinh doanh riêng và dành thời gian cho gia đình, du lịch, nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng.

Là mẹ của hai con nhưng nữ diễn viên vẫn giữ được vóc dáng cân đối nhờ chăm chỉ tập luyện thể thao. Gần đây, nữ diễn viên thường xuyên ra sân chơi pickleball để rèn luyện sức khỏe và duy trì năng lượng tích cực.