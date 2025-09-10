Phân biệt điều trị nội trú và điều trị ngoại trú

(VTC News) -

Không ít người bệnh khi đi khám thường băn khoăn giữa việc điều trị nội trú hay ngoại trú, song ít ai hiểu rõ sự khác biệt giữa hai hình thức này.

Theo quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, điều trị nội trú áp dụng cho người bệnh cần lưu lại cơ sở y tế để được theo dõi, chăm sóc và can thiệp y tế liên tục, thường kéo dài trên 24 giờ. Đây là lựa chọn bắt buộc khi tình trạng sức khỏe phức tạp, cần giám sát sát sao từ đội ngũ y bác sĩ.

Ngược lại, điều trị ngoại trú được đề cập trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, áp dụng cho những trường hợp bệnh nhẹ, không cần nhập viện.

Người bệnh được khám, chẩn đoán và điều trị trong ngày hoặc tiếp tục theo dõi tại nhà sau khi đã ổn định và được xuất viện từ điều trị nội trú. Hình thức này phù hợp với các thủ thuật đơn giản, mức độ chăm sóc y tế không cao và thời gian điều trị ngắn hơn.

Về quy trình, điều trị nội trú đòi hỏi thủ tục nhập viện, lập hồ sơ bệnh án, chăm sóc toàn diện suốt thời gian lưu trú và chỉ được xuất viện khi sức khỏe đảm bảo.

Trong khi đó, ngoại trú thường diễn ra nhanh gọn hơn: người bệnh được khám, kê đơn, dặn dò tái khám định kỳ hoặc theo dõi tại nhà nếu cần.

Cũng vì vậy, chi phí điều trị nội trú thường cao hơn, bao gồm cả tiền giường, suất ăn, chăm sóc và thuốc men. Ngược lại, ngoại trú chủ yếu phát sinh chi phí khám, xét nghiệm, đơn thuốc, nên mức chi thấp hơn đáng kể.

Tóm lại, điều trị nội trú là lựa chọn bắt buộc khi cần can thiệp y tế phức tạp, đòi hỏi giám sát liên tục; trong khi ngoại trú phù hợp với bệnh lý đơn giản, không cần nằm viện.

Việc hiểu rõ sự khác biệt này không chỉ giúp bệnh nhân chủ động trong lựa chọn phương pháp điều trị mà còn tránh những rắc rối liên quan đến chi phí và quyền lợi bảo hiểm y tế.