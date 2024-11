Nhiều bệnh nhân nội trú dùng thuốc kháng sinh ‘không hợp lý’

(VTC News) -

Thông tin được ông Phạm Văn Thành, Giám đốc bộ phận Y khoa, Sandoz Việt Nam cho biết tại buổi ra mắt chiến dịch “Kháng sinh đúng liều – đủ yêu tổ ấm’’.

Hoạt động cộng đồng do Sandoz Việt Nam tổ chức nhằm mục tiêu giải quyết mối đe dọa sức khỏe nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu với tác động đáng kể tại Việt Nam, ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân và sự phát triển y tế bền vững của quốc gia.

Chương trình được triển khai trong thời gian 5 năm, từ 1/11/2024 đến 31/12/2028, tập trung tiếp cận thông tin và giáo dục cộng đồng rộng rãi nhằm nâng cao nhận thức về sử dụng kháng sinh có trách nhiệm.

Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), từ năm 2020 - 2023 Việt Nam có khoảng 269.681 ca tử vong do đề kháng kháng sinh. “Tỷ lệ kháng kháng sinh tại Việt Nam ở mức cao do nhiều yếu tố như lạm dụng và sử dụng kháng sinh quá mức, bán thuốc kháng sinh không có đơn thuốc của bác sĩ, và chỉ định sử dụng kháng sinh chưa phù hợp. Tại các bệnh viện, 1/3 số bệnh nhân nội trú đã sử dụng thuốc kháng sinh không hợp lý trong quá trình nhập viện, kháng sinh cũng chiếm hơn 50% tổng lượng thuốc sử dụng trên người”, ông Thành nói.

Chuyên gia nhận định, để ngăn tình trạng kháng thuốc gia tăng, cần có các hành động đa ngành khẩn cấp, phù hợp để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống kháng thuốc giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chiến lược này là nền tảng triển khai các giải pháp, hành động để đạt được mục tiêu giảm tình trạng kháng thuốc.

Ông Charaf Eddine Kadri, Tổng Giám đốc Sandoz Việt Nam chia sẻ bên lề sự kiện. (Ảnh: Đ.Nguyên)

Theo ông Charaf Eddine Kadri, Tổng Giám đốc Sandoz Việt Nam, có một thực tế rất phổ biến, người bệnh hay người thân của họ thường tự ý lựa chọn kháng sinh hoặc thuốc chống nhiễm trùng để điều trị các bệnh lý thông thường, nhưng chúng không có hiệu quả.

Việc mua kháng sinh không có đơn thuốc tại các nhà thuốc cho các bệnh như cảm cúm thông thường, và việc sử dụng kháng sinh không phù hợp này sẽ gia tăng nguy cơ người bệnh bị tác dụng không mong muốn, làm cho kháng sinh trở nên kém hiệu quả khi điều trị các bệnh lý nhiễm trùng mà trước đó kháng sinh này có hiệu quả.

“Điều này sẽ tạo ra một vòng xoáy buộc phải sử dụng các loại kháng sinh mạnh hơn để điều trị những bệnh lý nhiễm trùng đơn giản, dễ điều trị trước đây cho người bệnh, kể cả trẻ em”, ông Charaf Eddine Kadri nhấn mạnh.

Dược sĩ Nguyễn Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch Hội Dược học TP.HCM khuyến cáo, khi người dân có vấn đề sức khỏe, cần đến các cơ sở y tế để khám chữa bệnh. Chỉ mua và sử dụng kháng sinh theo đơn, theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Dùng kháng sinh đủ liều, đủ thời gian, không bỏ dở giữa chừng khi thấy sức khỏe khá hơn. Không sử dụng kháng sinh thừa của lần điều trị trước, hoặc thuốc theo đơn của người khác.

Đồng thời, kêu gọi các dược sĩ cùng chung tay truyền đạt thông tin để người dân sử dụng thuốc đúng cách, phấn đấu đến năm 2045 người bị bệnh không bị kháng kháng sinh.