4 nhân viên ngân hàng câu kết doanh nghiệp 'ma', 'rửa tiền' lên đến 30.000 tỷ

(VTC News) -

Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tiến hành các thủ tục tố tụng, khởi tố vụ án và khởi tố 20 bị can về nhiều tội danh nghiêm trọng: Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đường dây "rửa tiền" bị Công an TP Đà Nẵng triệt phá. (Ảnh: C.A)

Đây là kết quả đấu tranh giai đoạn 2 mở rộng điều tra đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền giao dịch lên đến 30.000 tỷ đồng, được Công an TP Đà Nẵng khởi tố từ tháng 1/2025.

Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng đã lập hàng loạt doanh nghiệp "ma”, sử dụng hệ thống tài khoản ngân hàng để rửa tiền và lừa đảo với quy mô đặc biệt lớn.

Đáng chú ý, trong số các bị can bị khởi tố có 2 nhân viên ngân hàng VPBank, 1 nhân viên Oceanbank, 1 nhân viên LPBank. 4 người này câu kết với tội phạm, trực tiếp mở tài khoản cho các doanh nghiệp “ma” phục vụ hoạt động phạm pháp.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét tại nhiều chi nhánh ngân hàng như Oceanbank Chi nhánh Bình Dương (nay đổi tên thành Ngân hàng MBV), VPBank Chi nhánh Thăng Long (Hà Nội) và LPBank Chi nhánh Đà Nẵng để thu giữ tài liệu, chứng cứ.

Ngoài hệ thống ngân hàng truyền thống, đường dây này còn sử dụng ví điện tử USDT để nhận và chuyển tiền bất hợp pháp từ Campuchia về Việt Nam. Đây là thủ đoạn mới, nguy hiểm, nhằm che giấu dòng tiền phạm pháp, gây khó khăn cho công tác kiểm soát tài chính và phòng chống tội phạm công nghệ cao.