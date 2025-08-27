Phá đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia, thu giữ gần 1,3kg heroin và ma túy đá

(VTC News) -

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, lực lượng chức năng vừa triệt phá chuyên án ma túy, thu giữ gần 1,3 kg ma túy Heroine và ma túy đá.

Trước đó, ngày 11/8, tại khu vực Bến xe khách Bắc Ninh (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Phòng 5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy- Bộ Công an và Công an phường Bắc Giang đấu tranh làm rõ, bắt quả tang đối tượng Chu Hồng Việt, (SN 1975), trú tại TDP Đồng Cửa, phường Bắc Giang về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; thu giữ 2 khối hình chữ nhật chứa 591,86 gam heroin và 1 gói nilon màu trắng chứa 676,20 gam ma túy tổng hợp (Methamphetamine).

Tang vật bị kiểm tra, thu giữ tại hiện trường vụ án. (Ảnh Công an Bắc Ninh).

Quá trình mở rộng điều tra, Nguyễn Văn Bách (SN 1983), hộ khẩu thường trú tại TP Hải Phòng (hiện ở tỉnh Udomxay – CHDCND Lào) và Bandit Sitthirat, (SN 1980, quốc tịch Lào), trú tại tỉnh Udomxay – CHDCND Lào đã đến cơ quan Công an đầu thú về hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho Chu Hồng Việt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Hồng Việt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; Nguyễn Văn Bách và Bandit Sitthirat về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, mở rộng làm rõ.

Theo Công an Bắc Ninh, hành vi của các đối tượng trong vụ án thể hiện tính chất nghiêm trọng, có tổ chức, xuyên quốc gia.

Đối tượng Chu Hồng Việt trực tiếp tàng trữ gần 1,3kg ma túy các loại- đây là khối lượng lớn, cho thấy mục đích không chỉ sử dụng cá nhân mà còn phục vụ cho việc mua bán, tiêu thụ trên địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Văn Bách và Bandit Sitthirat là những mắt xích quan trọng, tham gia cung cấp, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam, góp phần hình thành đường dây ma túy xuyên quốc gia.