'Chặn đứng' đường dây vận chuyển gần 300kg ma túy từ Lào về Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 16/8, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy "khủng".

Gần 300kg ma túy "tuồn" từ Lào về Việt Nam. (Ảnh: B.P)

Theo đó, khoảng 9h ngày 15/8, tại phường Hải Vân, TP Đà Nẵng, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với các lực lượng tổ chức chặn bắt thành công hai người gồm N.T.L. và Đ.B.H.C. (cùng trú TP Đà Nẵng).

Qua kiểm tra trên xe ô tô của 2 đối tượng, lực lượng biên phòng phát hiện có nhiều bao tải lớn chứa ma túy các loại với tổng khối lượng lên đến gần 300kg.

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở của N.T.L. và thu giữ thêm 2 khẩu súng.

Được biết, cách đây gần 2 tháng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum bắt giữ Thái Văn Bé (sinh năm 1995, trú tại thôn Vĩnh Phú 7, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, Bình Định) khi người này đang vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y.