Bắt quả tang người đàn ông bán 1kg ma túy đá

Thông tin ban đầu, trưa 23/8, tại một nhà nghỉ ở thôn Chiên Chiết, xã Bờ Y (Quảng Ngãi), Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), Phòng Nghiệp vụ thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Trung thuộc Cục PCMT&TP Bộ đội Biên phòng, Đồn Biên phòng Đắk Xú, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Đồn Biên phòng Đắk Long, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an xã Bờ Y bắt quả tang đối tượng Hà Văn Thơ (SN 1983, trú thôn Đắk Ák, xã Đắk Long) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hà Văn Thơ và số ma túy tang vật. (Ảnh: BP)

Tang vật thu giữ gồm 1kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1 xe gắn máy và 1 điện thoại di động.

Bước đầu, Thơ khai đó là ma túy, được Thơ mang đi bán cho người đàn ông quốc tịch Lào không rõ nhân thân lai lịch, địa chỉ cụ thể, nhưng khi chưa thực hiện được giao dịch thì bị bắt.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.