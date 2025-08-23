Phá đường dây cung cấp bóng cười ở 'phố Tây' Bùi Viện

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông tin, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can liên quan quán bar Bosin và hộ kinh doanh Nameless (thuộc phố Bùi Viện) cung cấp bóng cười cho khách.

Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định được L.Q.H (SN 1987) ngụ phường Vĩnh Hội (Quận 4 cũ) là đầu mối chính cung cấp khí N2O cho quán Bosin và nhiều cơ sở khác. Giúp sức cho L.Q.H. có N.V.H (SN 1986) ngụ phường Phú Thọ.

Nhóm này khai đã cung cấp khí cười cho khu vực Bùi Viện từ năm 2019 đến nay. Số tiền thu lợi bất chính từ việc buôn bán khí cười này lên đến hàng chục tỷ đồng.

Hai kẻ cung cấp bóng cười cho các cơ sở kinh doanh ở Bùi VIện. (Ảnh: CACC)

Trước đó, công an kiểm tra tại chỗ ở hộ kinh doanh Nameless (số 5-7 Bùi Viện), công an thu giữ nhiều dụng cụ hút shisha, 21 hũ thuốc shisha đã qua sử dụng, 94 bao thuốc shisha chưa sử dụng, cùng 8 bình kim loại màu đen loại 3 kg và 4 bình kim loại màu xanh loại 10 kg, tất cả đều nghi vấn chứa khí N2O.

Tại quán bar Bosin (số 6 Bùi Viện), công an phát hiện 6 bình kim loại màu đen loại 3 kg nghi vấn chứa khí N2O.

Những người có liên quan khai nhận đã tổ chức bán bóng cười theo một quy trình chặt chẽ. Khách có nhu cầu được nhân viên gọi món ghi nhận, bộ phận phục vụ sẽ bơm khí N2O vào bóng bay và mang ra cho khách.

Doanh thu từ việc bán bóng cười được ghi nhận qua phần mềm, sau đó chia theo thỏa thuận nội bộ, với phần trăm hoa hồng nhất định cho nhân viên.

Nhóm nhân viên và chủ điểm kinh doanh đều thừa nhận biết rõ khí N2O là mặt hàng bị cấm kinh doanh và có tác hại đến sức khỏe, nhưng vẫn cố ý để thu lợi bất chính.

Công an TP.HCM xác định hành vi của các cơ sở kinh doanh này có dấu hiệu của tội “Buôn bán hàng cấm”, với số tiền thu lợi bất chính đặc biệt lớn.

Hôm qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cũng khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam nhiều người liên quan đến hoạt động buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí cười tại cơ sở kinh doanh Lava trên đường Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn.

Quán Lava được phát hiện cung cấp khí cười cho khách ngay tại bàn. Nhân viên quán sử dụng thủ đoạn mã hóa khí cười dưới tên đồ uống khác trên phần mềm bán hàng và hóa đơn, nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Việc thanh toán được thực hiện bằng nhiều hình thức, như tiền mặt, thẻ hoặc chuyển khoản với nội dung giao dịch ngụy trang.

Nguồn cung khí N₂O được duy trì thông qua liên lạc kín trên Zalo, Telegram và giao nhận bằng xe công nghệ. Sau khi nhận hàng, nhân viên quán cất giấu bình khí tại khu vực bếp hoặc kho, để tránh bị phát hiện.