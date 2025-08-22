Khởi tố 10 quản lý, nhân viên nhà hàng 90’s House ở TP.HCM bán bóng cười

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông tin, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 người là quản lý, nhân viên nhà hàng 90’s House (phường Bến Thành) liên quan đến hành vi buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí N₂O (bóng cười).

10 quản lý, nhân viên nhà hàng 90’s House ở TP.HCM bị khởi tố vì bán bóng cười.

Công an TP.HCM xác định các bị can gồm: Du Nguyễn Gia Hoài Thương (quản lý tổng), Hà Trí Nguyên (giám sát), Nguyễn Ngọc Ân (tổ trưởng phục vụ), Nguyễn Hà Minh Thy (thu ngân), Đặng Hoàng Phong (quản lý kho), Nguyễn Ngọc Anh Tiền (vận chuyển khí), cùng các nhân viên Bùi Như Quỳnh, Vương Lê Hoàng, Nguyễn Quốc Thái, Võ Thành Long.

Trước đó, tối 1/8, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Bến Thành kiểm tra hành chính cơ sở này, phát hiện nhiều phòng VIP có nhân viên phục vụ khách hít bóng cười. Lực lượng chức năng thu giữ 27 bình kim loại loại 3kg chứa khí N₂O, hơn 10.000 quả bóng cao su cùng nhiều thiết bị liên quan.

Công an thu giữ lượng lớn bình khí N₂O.

Theo cơ quan CSĐT, nhà hàng tổ chức hoạt động buôn bán khí N₂O tinh vi, khép kín. Sản phẩm được mã hóa trên phần mềm bán hàng bằng tên đồ uống, combo và chỉ phục vụ tại tầng 6, tầng 7.

Quá trình giao dịch được nhân viên báo cáo, quản lý qua nhóm Zalo. Với thủ đoạn tinh vi, nhóm này thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Công an TP.HCM khẳng định, khí N₂O là hóa chất bị cấm sử dụng cho người, mọi hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.