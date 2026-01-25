Paris Hilton đấu tranh chống deepfake: Hành trình tìm lại danh dự

(VTC News) -

Paris Hilton, người thừa kế chuỗi khách sạn Hilton và biểu tượng xã hội nổi tiếng, chính thức lên tiếng về vấn nạn deepfake AI khiêu dâm, đồng thời tham gia cùng các nữ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez và Laurel Lee để vận động thông qua Đạo luật DEFIANCE.

Đây là dự luật nhằm bảo vệ các nạn nhân bị khai thác hình ảnh nhạy cảm mà không có sự đồng thuận, trong bối cảnh công nghệ AI đang bị lạm dụng ngày càng nghiêm trọng.

Paris Hilton và các nghị sĩ Mỹ kêu gọi hành động chống deepfake AI khiêu dâm.

Phát biểu trước Quốc hội Mỹ, Hilton nhấn mạnh: “Nội dung khiêu dâm deepfake đã trở thành một đại dịch. Đó là hình thức gây hại mới nhất xảy ra trên quy mô lớn đối với con gái, chị gái, bạn bè và hàng xóm của bạn”.

Cô cho biết bản thân đã trở thành mục tiêu của hơn 100.000 hình ảnh deepfake tình dục, khẳng định: “Không có cái nào là thật, không một chiếc nào có sự đồng thuận”.

Hilton cũng lần đầu công khai nhắc lại vụ việc năm 2004, khi một đoạn video nhạy cảm bị phát tán khiến cô trở thành tâm điểm của truyền thông lá cải. “Mọi người gọi đó là một vụ bê bối nhưng không phải vậy. Đó là lạm dụng. Không có luật nào vào thời điểm đó để bảo vệ tôi, thậm chí không có từ ngữ nào diễn tả những gì đã xảy ra với tôi”, Hilton nói. Cô chia sẻ thêm: “Tôi đã mất kiểm soát cơ thể, mất cả danh tiếng của mình. Cảm giác an toàn và lòng tự trọng của tôi đã bị đánh cắp, tôi đã chiến đấu hết mình để lấy lại những thứ đó”.

Lời kêu gọi từ bậc thềm Quốc hội Mỹ: "PASS DEFIANCE" – bảo vệ phụ nữ khỏi deepfake AI khiêu dâm.

Đạo luật DEFIANCE, vừa được Thượng viện Mỹ thông qua, cho phép các nạn nhân khởi kiện những cá nhân cố ý sản xuất, phân phối hoặc sở hữu nội dung khiêu dâm giả mạo không có sự đồng thuận.

Hilton khẳng định: “Đây không chỉ là về công nghệ, mà còn về quyền lực. Đó là về việc một người sử dụng hình ảnh của ai đó để làm nhục, bịt miệng và tước bỏ phẩm giá của họ. Nhưng các nạn nhân xứng đáng nhận được nhiều hơn những lời xin lỗi sau sự kiện, chúng tôi xứng đáng nhận được công lý”.

Không chỉ tại Mỹ, vấn đề deepfake khiêu dâm cũng đang được các quốc gia khác quan tâm. Ở châu Âu, Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) và Đạo luật AI yêu cầu các nền tảng gắn nhãn nội dung do AI tạo ra, nhưng chưa xử lý rõ ràng vấn đề deepfake tình dục.

Tuy nhiên, một số quốc gia như Pháp, Đan Mạch và Vương quốc Anh đã bắt đầu ban hành luật bảo vệ người dùng, nhắm vào các hành vi phát tán nội dung deepfake không đồng thuận với mức phạt nghiêm khắc, thậm chí là án tù.