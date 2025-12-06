Pakistan và Afghanistan giao tranh dữ dội dọc biên giới

(VTC News) -

Điều này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau khi vòng đàm phán hòa bình mới nhất kết thúc mà không đạt đột phá. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Zabihullah Mujahid, người phát ngôn Taliban Afghanistan, cho biết lực lượng Pakistan thực hiện cuộc tấn công tại quận Spin Boldak, tỉnh Kandahar. Trong khi đó, người phát ngôn của Thủ tướng Pakistan cáo buộc phía Afghanistan “nổ súng vô cớ” ở khu vực biên giới Chaman.

“Pakistan luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ và cam kết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ cũng như an toàn của người dân”, phát ngôn viên Mosharraf Zaidi tuyên bố.

Pakistan và Afghanistan tấn công nhau dữ dội bằng hỏa lực dữ dội dọc biên giới. (Ảnh minh họa)

Vụ đấu hỏa lực xảy ra hai ngày sau khi vòng đàm phán hòa bình mới giữa hai nước ở Ả-rập Xê Út kết thúc mà không có tiến triển, dù hai bên vẫn đồng ý duy trì lệnh ngừng bắn mong manh hiện tại.

Các cuộc thảo luận cuối tuần trước tại Ả-rập Xê Út là một phần trong chuỗi nỗ lực ngoại giao do Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả-rập Xê Út làm trung gian, nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Afghanistan và Pakistan sau các vụ đụng độ chết người hồi tháng 10.

Trọng tâm của tranh chấp là cáo buộc từ Islamabad rằng các tay súng xuất phát từ Afghanistan đã thực hiện nhiều vụ tấn công tại Pakistan, bao gồm đánh bom liều chết có sự tham gia của công dân Afghanistan. Kabul bác bỏ, khẳng định họ không thể chịu trách nhiệm cho tình hình an ninh bên trong lãnh thổ Pakistan.

Sáng 12/10, chính quyền Taliban tại Afghanistan xác nhận đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều vị trí của quân đội Pakistan dọc biên giới hai nước. Phía Pakistan đáp trả bằng pháo binh và xe tăng, đồng thời thừa nhận lực lượng Taliban tổ chức nhiều đợt tập kích đồng loạt, chiếm ba đồn biên phòng và thu giữ lượng lớn vũ khí, đạn dược tại tỉnh Helmand, phía Bắc Pakistan.

Ít nhất 15 binh sĩ Pakistan thiệt mạng, 11 đồn biên phòng bị phá hủy trong loạt giao tranh này. Các trận đấu pháo ác liệt tiếp diễn tại hàng chục điểm nóng, khiến căng thẳng biên giới giữa hai nước leo thang nghiêm trọng.

Trước diễn biến này, Saudi Arabia Iran và Qatar kêu gọi hai bên “kiềm chế tối đa và ưu tiên đối thoại” nhằm tránh để xung đột leo thang thành khủng hoảng khu vực.