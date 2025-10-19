Pakistan và Afghanistan nhất trí ngừng bắn ngay lập tức

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Qatar nêu rõ: “Trong quá trình đàm phán, hai bên đã nhất trí ngừng bắn ngay lập tức và thiết lập các cơ chế nhằm củng cố hòa bình, ổn định lâu dài giữa hai nước”.

Thông cáo cũng cho biết, Kabul và Islamabad quyết định tổ chức thêm các cuộc họp trong những ngày tới để bảo đảm duy trì hiệu lực của lệnh ngừng bắn và kiểm chứng việc thực thi thỏa thuận này.

Trước đó, ngày 18/10, phái đoàn cấp cao của Afghanistan do Bộ trưởng Quốc phòng Mullah Muhammad Yaqoob dẫn đầu đã lên đường tới Doha để đàm phán hòa bình với Pakistan, sau khi hai nước gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời nhằm chấm dứt những cuộc giao tranh dữ dội ở khu vực biên giới.

Cửa khẩu biên giới Torkham giữa Pakistan và Afghanistan, ngày 13/10/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, các nguồn tin từ giới chức chính phủ và an ninh Pakistan xác nhận phái đoàn nước này có mặt tại thủ đô của Qatar từ ngày 17/10.

Theo nguồn tin, hai bên đã gia hạn lệnh ngừng bắn 48 giờ cho đến khi kết thúc hòa đàm tại Doha nhằm tìm cách chấm dứt các vụ đụng độ khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong tuần qua - mức độ bạo lực nghiêm trọng nhất giữa hai nước láng giềng Nam Á kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền ở Afghanistan năm 2021.

Những cuộc giao tranh dữ dội trên bộ và các đợt không kích của Pakistan dọc tuyến biên giới dài 2.600 km bùng phát sau khi Islamabad yêu cầu Kabul kiềm chế các tay súng bị cáo buộc thực hiện những vụ tấn công Pakistan từ các căn cứ nằm trong lãnh thổ Afghanistan.

Bạo lực do phiến quân gây ra từ lâu đã là điểm nóng trong quan hệ giữa Pakistan và chính quyền Taliban. Ngày 17/10, một vụ đánh bom liều chết gần biên giới Afghanistan đã khiến 7 binh sĩ Pakistan thiệt mạng và 13 người khác bị thương.