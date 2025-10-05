Ông Trump tuyên bố chiến thắng sau phản hồi của Hamas về kế hoạch ngừng bắn

(VTC News) -

Theo CNN, phản hồi của Hamas không hoàn toàn chấp nhận toàn bộ kế hoạch, đặc biệt là những điểm quan trọng như giải giáp hoàn toàn và cam kết không tham gia điều hành Gaza trong tương lai.

Tuy nhiên, ông Trump chọn tập trung vào điều Hamas đồng ý - tuyên bố sẵn sàng thả toàn bộ con tin còn lại bị bắt từ vụ tấn công khủng bố ngày 7/10/2023.

Sau nhiều tháng đàm phán bế tắc, ông coi đây là bước đột phá và tỏ ra sẵn sàng thực hiện các bước tiếp theo, dù chi tiết còn chưa rõ ràng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chưa đầy một giờ sau khi Hamas công bố phản hồi, ông Trump đăng bài trên mạng xã hội Truth Social: “Dựa trên tuyên bố vừa được Hamas phát hành, tôi tin rằng họ đã sẵn sàng cho một nền hòa bình lâu dài. Israel phải ngay lập tức ngừng ném bom Gaza để chúng ta có thể giải cứu con tin an toàn và nhanh chóng”.

Sáng hôm sau, văn phòng của Thủ tướng Israel Netanyahu ra thông cáo rằng Israel “đang chuẩn bị thực thi ngay giai đoạn đầu tiên của kế hoạch Trump, bao gồm việc thả toàn bộ con tin”.

Văn phòng ông khẳng định Israel sẽ “tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Tổng thống Mỹ và đội ngũ của ông nhằm kết thúc chiến tranh theo các nguyên tắc phù hợp với tầm nhìn của Tổng thống Trump”.

Tối 3/10, ông Trump đăng video lên Truth Social, gọi đây là “một ngày trọng đại”, và nói thêm: “Mọi người đều mong muốn chiến tranh chấm dứt và hòa bình trở lại Trung Đông - và chúng ta đang rất gần điều đó”.

Tuy nhiên, không rõ phản ứng của ông Trump có được phối hợp trước với Israel hay không, vì Nhà Trắng không công bố bất kỳ cuộc điện đàm nào giữa hai nhà lãnh đạo. Trong video, ông Trump cảm ơn Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả-rập Xê Út, Ai Cập và Jordan vì vai trò trung gian - nhưng không nhắc đến ông Netanyahu.

Sau khi từng đe dọa Hamas bằng “tối hậu thư Chủ nhật” rằng nếu không chấp thuận kế hoạch sẽ phải “hứng chịu địa ngục ở Gaza”, ông Trump nay chuyển áp lực sang phía Israel, yêu cầu nước này ngừng ném bom. Đây là lần đầu tiên ông Trump công khai kêu gọi Israel dừng tấn công Gaza.

Một nguồn tin nói với CNN rằng ông Netanyahu “hoàn toàn bất ngờ” trước phản ứng của ông Trump - đặc biệt là mệnh lệnh yêu cầu Israel ngừng ném bom Gaza ngay lập tức, khiến quân đội Israel phải tạm dừng chiến dịch ở Thành phố Gaza. Nguồn tin cho biết Israel vốn định đàm phán trong khi vẫn duy trì tấn công, nhưng giờ bị buộc phải thay đổi.

Israel đang chuẩn bị một phái đoàn đàm phán để hoàn thiện các điều khoản ngừng bắn. Cố vấn đặc biệt của ông Trump, Steve Witkoff và Jared Kushner (con rể ông Trump), dự kiến sẽ đến Ai Cập cuối tuần này để thảo luận chi tiết về việc thả con tin và các điều khoản khác của kế hoạch.

Chiều 4/10, ông Trump thông báo rằng Israel đồng ý một “ranh giới rút quân ban đầu” và thông tin này cũng đã được chia sẻ với Hamas.

“Khi Hamas xác nhận, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực ngay lập tức, việc trao đổi con tin và tù nhân sẽ bắt đầu, và chúng ta sẽ tiến gần hơn đến việc kết thúc thảm kịch kéo dài”, ông Trump tuyên bố trên Truth Social.