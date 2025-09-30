Thủ tướng Israel xin lỗi Qatar vì cuộc tập kích vào thủ đô Doha

(VTC News) -

Hôm 29/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gửi lời xin lỗi tới Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani vì thực hiện cuộc tập kích nhằm vào lãnh đạo lực lượng Hamas khi họ đang thực hiện cuộc họp ở thủ đô Doha, Qatar vào ngày 9/9.

Lời xin lỗi được đưa ra trong cuộc điện đàm ba bên giữa Thủ tướng Israel với Thủ tướng Qatar và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong cuộc gọi, ông Netanyahu "bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc vì cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel nhằm vào mục tiêu của Hamas ở Qatar vô tình giết chết một quân nhân Qatar".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Daily Express)

Nhà Trắng tiếp tục thông tin: "Ông Netanyahu cũng bày tỏ hối tiếc rằng Israel vi phạm chủ quyền của Qatar khi nhắm mục tiêu vào ban lãnh đạo Hamas trong lúc họ đang đàm phán con tin, khẳng định Israel sẽ không thực hiện cuộc tấn công nào như vậy nữa".

Đáp lại, Thủ tướng Qatar "hoan nghênh những đảm bảo này, nhấn mạnh sự sẵn sàng của Qatar trong việc tiếp tục đóng góp có ý nghĩa cho an ninh và ổn định khu vực", đồng thời lưu ý ông Netanyahu "đã bày tỏ cam kết về điều tương tự".

Sau đó, giới chức Qatar ra tuyên bố xác nhận về cuộc điện đàm và cho biết Thủ tướng al-Thani thể hiện rõ lập trường Doha không bao giờ chấp nhận những hành động vi phạm chủ quyền.

Tuy nhiên, Qatar vẫn sẽ tham gia vào nỗ lực chấm dứt xung đột ở dải Gaza theo sáng kiến từ Tổng thống Trump.

Bản thông báo do văn phòng của Thủ tướng Netanyahu công bố cho biết thêm nhà lãnh đạo quốc gia này nói với Thủ tướng al-Thani rằng: "Israel không có kế hoạch vi phạm chủ quyền của ngài một lần nữa trong tương lai và tôi cam kết điều đó với Tổng thống Mỹ. Tôi muốn đảm bảo với các bạn rằng Israel nhắm vào Hamas chứ không phải người Qatar".

Lời xin lỗi của ông Netanyahu đánh dấu sự thay đổi hoàn toàn so với lời khẳng định trước đó rằng Jerusalem có quyền tấn công nhà lãnh đạo Hamas, kể cả ở thủ đô Qatar.