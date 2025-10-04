Ông Trump kêu gọi ngừng ném bom, Israel vẫn tập kích Gaza

(VTC News) -

Tờ Reuters dẫn lời chính quyền địa phương đưa tin hỏa lực của Israel khiến 6 người thiệt mạng trên khắp dải Gaza. Trong đó, có 4 người sống chung trong một căn nhà và 2 người còn lại sống ở thành phố Khan Younis, phía nam dải Gaza.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông tin thêm Israel đang chuẩn bị "thực hiện ngay lập tức" giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch hoà bình ở Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thả tất cả con tin Israel.

Một tòa nhà ở dải Gaza bị trúng đòn không kích của Israel vào hồi tháng 7. (Ảnh: Reuters)

Ngay sau đó, truyền thông Israel đưa tin giới chính trị gia nước này chỉ thị cho quân đội giảm hoạt động tấn công ở Gaza. Kế hoạch của Mỹ và phản ứng của Hamas vực dậy tinh thần của người dân Gaza vốn bị tổn thương, nơi bị biến thành đống đổ nát sau hai năm không kích của Israel.

Người dân Palestine Saoud Qarneyta (32 tuổi) cho hay: “Đây là tin vui, nó cứu sống những người còn sống, cứu người dân và tạ ơn Chúa vì họ Hamas đã đồng ý. Thế là đủ rồi, hỡi những người tốt bụng. Chúng tôi mệt mỏi, tôi thề có Chúa, chúng tôi mệt mỏi, mệt mỏi lắm rồi”.

Trước đó, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi thông điệp đến Israel yêu cầu ngừng tấn công vào Gaza. Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi Hamas đồng ý thả tất cả các con tin để đổi lấy tù nhân Palestine bị giam giữ trong nhà tù của Israel cũng như từ bỏ quyền lực ở dải Gaza, theo kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Dựa trên tuyên bố vừa được Hamas đưa ra, tôi tin họ sẵn sàng cho nền hoà bình lâu dài. Israel phải ngay lập tức ngừng ném bom Gaza để chúng ta có thể đưa con tin ra ngoài an toàn và nhanh chóng! Hiện tại, làm như vậy là quá nguy hiểm", ông Trump viết.

Trong tuyên bố vào tối 3/10, Hamas yêu cầu đàm phán thêm về những phần khác của kế hoạch và không nói liệu họ có hạ vũ khí hay không - một phần quan trọng trong đề xuất của ông Trump.